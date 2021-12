Dansk profil frygtede VM var slut

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Danmark smaskede tyskerne sønder og sammen i et opgør, hvor der blev brugt stor fysik i begge forsvar – og nu begynder skaderne at komme snigende ind i VM-kampagnen.

Mia Rej styrtede skrigende til gulvet allerede i åbningskampen og er færdig ved VM, og mod Tyskland måtte Rikke Iversens højre skulder have behandling, fordi hun ikke bare én -men hele tre gange – blev flået i den godt slidte arm.

Mie Højlund storspillede – igen – mod Tyskland, men strategen afslører nu, at hun dagen efter kampen mod Ungarn frygtede, hendes VM var slut!

Mie Højlund i clinch med Mia Zschocke, der senere fik rødt kort for at smadre Rikke Iversen. Foto: Lars Poulsen

Efter kampen mod Ungarn opdagede hun to solide flænger i huden under venstre fod og blev derfor sparet mod Tjekkiet. Søndag aften gennemførte hun iført solid tape om bagpoten.

- Det gik meget bedre, end jeg havde frygtet. Jeg må sige, den er godt øm nu, men den har reageret meget bedre, end jeg turde håbe, fortæller hun efter kampen.

- Min hud under foden har været ret belastet, og jeg har haft nogle vabler. Mod Ungarn sprækkede huden, så jeg har haft to store flænger på min trædepude. Jeg opdagede det, da jeg tog skoen af, og så havde vi også et styrkepas, hvor jeg formentlig har revet det lidt op.

- Den første dag kunne jeg overhovedet ikke støtte på den, men det er heldigvis gået rigtigt hurtigt med at hele. Althea syntes godt nok, at jeg peb lidt i løbet af dagen, fordi jeg ikke kunne støtte på den, siger Mie Højlund.

Alvoren lå dog på lur!

- Den første dag frygtede jeg, at det skulle koste mig turneringen, men efter det er det bare hele mega fint. Jeg er blevet beordret til at ligge i sengen, og det har hjulpet. Når adrenalinen kommer i gang, så glemmer man det lidt, og nu begynder det så at dunke igen.

- Så må du hellere lade være med at holde benene på jorden …

- Haha, nej de skal helst op at ligge, og det foregår på hviledagen, og så er de klar igen.

Rikke Iversen blev flået i gulvet af Mia Zschocke, der så rødt for bataljen fem minutter før pausen, da den danske streg skreg smerten ud.

- Hun var ved at rykke armen af mig, og det gjorde ondt i øjeblikket, det må jeg sige. Heldigvis er meldingen fra staben, at det ikke er noget alvorligt, men jeg blev nervøs – ikke mindst fordi det samme skete to gange i anden halvleg. Jeg var sådan lidt, du ved … Og nu er den altså også øm, men alt skulle være intakt.

Rikke Iversen har fra helt spæd leget med Silje Brøns, der fik pænt med spilletid for Tyskland, men de to legekammerater røg også i clinch.

Silje Brøns mente, hun fik Iversens finger i øjet, så hun måtte ud for at få sat kontaktlinsen på plads.

- Men det var faktisk også min skulder. Hun løb lige ind i mig, og jeg spurgte bagefter: ’Er du okay, Silje?’ Hun sagde AV mit øje, men jeg kunne altså ikke gøre for det, siger Rikke Iversen.