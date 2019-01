Dansk profil indrømmer: Gjorde staben lidt nervøs

Et tjek inden kampen viste, at der var noget med lillebror Landins læg. Han var dog aldrig selv i tvivl, om han kunne spille mod Frankrig

HAMBORG (Ekstra Bladet): Forløsning, glæde og store smil. De danske håndboldmænd strålede af glæde efter VM-udklasseringen af Frankrig i Hamborg med 38-30.

Venstrefløjen Magnus Landin spillede hele kampen for Danmark, og det kvitterede Ekstra Bladet med karakteren 5 efter en flot kamp både forsvars- og angrebsmæssigt.

- Det var fantastisk og virkelig en god følelse. Det har vi nok ventet længe på, siger Landin om sejren.

Det kunne dog have været, at Magnus Landin ikke skulle have spillet kampen mod Frankrig.

Det fortalte Nikolaj Jakobsen efter kampen til TV2. Efterfølgende forklarede Magnus Landin til den skrevne presse, hvad grunden til det var og maner til besindighed.

- Jeg har lidt problemer med læggen, men jeg synes selv, at det var okay, og jeg var ikke rigtig bange for, at jeg ikke skulle spille, siger Landin.

- Nikolaj (Jacobsen, red.) er jo ikke i min krop, og han kan jo ikke rigtig mærke det. Jeg troede ikke, at der var noget i går (torsdag, red.), og da jeg vågnede i dag (fredag, red.), da kunne jeg godt mærke det lidt mere. Så vi tog et ekstra tjek, og der var så noget i læggen, som måske gjorde staben lidt mere nervøse og tvivlede lidt mere, siger Landin.

Klar til søndag

Det kommer heller ikke til at påvirke hans deltagelse i den store finale i Boxen på søndag.

- Det kan ikke komme i vejen for søndag. Hvis jeg kunne spille i dag (fredag, red.), så er jeg også overbevist om, at jeg kan spille på søndag. Så slemt er det heller ikke. Det skal nok blive fint, siger Landin.

Danmark var i stort set hele semifinaleopgøret i kontrol mod Frankrig, specielt i anden halvleg, mener Magnus Landin.

- De havde lidt svært ved at finde løsninger på vores angrebsspil og endda også vores forsvarsspil, så vi lykkes rigtig godt med vores taktik. Det gjorde de nok ikke helt, siger Landin.

