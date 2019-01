Dansk profil om uvant situation: - Selvfølgelig er det da underligt

Lasse Svan synes, at det er en lidt speciel situation, at Danmark kan tabe med fire mål til Sverige på onsdag og stadig gå videre til semifinalerne. Danmark går dog naturligvis efter sejren

HERNING (Ekstra Bladet): En gyserkamp er i vente, når det skandinaviske brag mellem Danmark og Sverige løber af stablen i morgen onsdag i Boxen, Herning.

En sejr over Sverige vil give Danmark førstepladsen i deres mellemgruppe. Et nederlag på fire mål til svenskerne kan dog stadig sende Danmark videre i turneringen, og det er mærkeligt at vide inden kampen, mener Lasse Svan.

- Ja, selvfølgelig er det da lidt underligt, men som udgangspunkt så har vi det mål, at vi gerne vil vinde kampen og komme brølende fra start som mod Norge og i starten af turneringen.

- Vi skal have mere tempo og sørge for at få hallen med og håber, at den er godt pakket, og de tager deres gode stemmer med, så vi kan lægge maksimalt tryk på svenskerne, fordi nordmændene havde svært ved det.., siger Lasse Svan.

Den danske fløj kunne godt have brugt en hjælpende hånd fra Sverige i kampen mod Norge. En svensk sejr kunne have sendt Danmark videre til semifinalerne.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi ikke allerede nu står i en semifinale. Det havde da været vældigt rart, men nu er det ikke sådan. Det tager vi med. Som udgangspunkt havde vi også troet, at vi skulle klare tingene selv, så det får vi jo muligheden for nu, siger Lasse Svan.

Reprimande i pausen hjalp

I kampen mod Egypten kom Danmark sløvt ud af starthullerne og var blot foran med 9-7 ved pausen.

Det gjorde, at de danske spillere fik en lille opsang af landstræner Nikolaj Jacobsen i pausen. I anden halvleg kom der andre boller på suppen, og Danmark vandt med 26-20.

Hvordan var det at spille over for det her offensive, egyptiske hold?

- Det blev i hvert fald i første halvleg lidt stressende, hvor vi ikke hjælper hinanden godt nok og løber lidt i vejen for hinanden. Så de huller, som vi gerne vil skabe, kommer vi til at lukke for hinanden igen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men det løser vi meget bedre i anden halvleg og får jo også stækket deres offensive forsvar ved at gå over i syv mod seks. Det havde de ingen løsning på, og det er helt klart noget, som vi har skrevet os bag øret, til når vi skal møde et offensivt forsvar igen, siger Lasse Svan.

Danmark og Sverige starter 20:30, og du kan følge kampen via liveopdateringer på ekstrabladet.dk.

Landstræner amok over danskere: Smid dem i fængsel!

Se også: Landstræner med dansk opsang: Smækkede med døren

Se også: Blodet flød i Herning: - Jeg håber da, jeg får et ar!

Se også: Er du forvirret? Sådan kan selv nederlag sende DK i semifinalen