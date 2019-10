Dansk profil til røntgen: Pisseirriterende!

AARHUS (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen er bekymret. Henrik Møllgaard kom måske alvorligt til skade i et sammenstød med fransk Romain Lagarde i første halvleg, og forsvarsstrategen skal hurtigst muligt på hospitalet, så han kan få sin højre fod røntgenfotograferet.

Den lange Aalborg-spiller blev behandlet i omklædningsrummet efter nederlaget til Frankrig og var ikke i stand til at komme ud og forklare, hvad der skete – og hvad konsekvenserne umiddelbart er. Han sad dog kampen ud på bænken med masser af is på den ømme fod.

- Jeg ved, Henrik skal til røntgen, men så ved jeg heller ikke ret meget mere – og kan heller ikke sige så meget, fordi jeg ikke må i forhold til de nye EU-regler, siger Nikolaj Jacobsen.

Henrik Møllgaards skade kommer mildest talt ubelejligt for landstræneren, der i forvejen må undvære René Toft, ikke på toppen efter langvarig lyskeskade, Henrik Toft, der er ude med en hjernerystelse, og Simon Hald, der ødelagde et korsbånd i søndags og er ude af spil i mindst otte måneder.

Dermed blev en helt uvant duo, Magnus Saugstrup og Anders Zachariassen, der pt ikke bliver overbebyrdet med spilletid i Flensburg, kastet i aktion i den danske midterblok. Det kunne ses.

Henriik Møllgaard tackler sin gamle klubkammerat fra Paris, en vis herre ved navn Nikola Karabatic. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Hvad de mangler? 20 kilo værd, forklarer Nikolaj Jacobsen og griner.

- Jeg ved, de er udfordret i dag, men jeg tror heller ikke, de har stået mere end 20-30 minutter sammen, og så kommer der klart nogle fejl, når man er matchet mod nogle af verdens bedste håndboldspillere. Vi mangler fysik og bliver presset for langt ned, men de slider med det, de har og kan.

- Henriks skade ødelægger sindssygt meget, jeg skulle ligesom bruge denne samling til at se, hvem der fungerer sammen med ham og vurdere, om Magnus Saugstrup kan være med på dette niveau i det samarbejde, som han og Henrik har i Aalborg.

- Det er mildes talt pisseirriterende, hvis han er ude nu. Sådan er vilkårene, og der er heldigvis noget tid til EM, men jeg vil være rigtig ked af det, hvis Henrik er ude – det sætter os meget tilbage i forhold til det, jeg gerne vil, siger landstræneren.

Nikolaj Jacobsen er udfordret på skader i midterblokken. Med Henrik Møllgaards udfald er hele fire danske spillere nu midlertidigt eller langvarigt ude af spil på de positioner. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det var en testkamp, og hvis han ville have vundet for enhver pris, havde han doseret spillerne anderledes.

- Men langt hen ad vejen er jeg meget godt tilfreds. Vi er med, er det bedste hold i første halvleg og burde have ført større end 15-14. Det er klart, at da Møllgaard går ud, begynder vi at være lidt tynde inde i midterforsvaret, og vi lukker for mange mål ind i anden halvleg. Alligevel er vi med, men desværre er vi også det mest urutinerede hold, da kampen skal afgøres. Vi laver de to-tre fejl, der gør, at de løber med sejren.

Han nævner følgende plusser fra opgøret:

- Michael Damgaard spiller flotte 22 minutter, Rasmus Lauge gør det fint, Morten Olsen kommer ind med god styring, de fire fløje får også scoret og gør det godt, selv om Hans Lindberg er lidt uheldig med nogle straffekast.

Men EM nærmer sig, og skaderne i midterblokken bekymrer:

- Det er klart, at med fire mand væk er midterforsvaret mit største hovedbrud lige nu. Selv om vi har mange dygtige spillere i Danmark, så begynder vi at blive lidt tynde i det, siger Nikolaj Jacobsen.

