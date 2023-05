Dansk semifinale-gyser skal afgøres i ny kamp

Først på lørdag bliver det afgjort, hvem af Ikast og Odense Håndbold der følger Team Esbjerg over i DM-finaleserien.

Odense formåede nemlig at vinde tirsdagens anden semifinale over Ikast med 26-24, og da midtjyderne overraskende vandt den første kamp i Odense, skal de to hold nu ud i en tredje og afgørende semifinale.

Tirsdagens underholdende semifinale var spændende frem til det sidste minut, hvor tiden endte med at løbe fra hjemmeholdet.

Nederlag skuffer Ikast-profilen Stine Skogrand.

- Vi havde for mange problemer med at lave mål, og vi havde problemer med at spille seks mod syv, og det skal vi have rettet til på lørdag

- Det var sindssygt irriterende, at vi ikke fik den lukket i dag (tirsdag, red.). Alt var i vores hænder, siger hun til TV 2 Sport.

På trods af det uventede nederlag i den første semifinale på hjemmebane var Odense Håndbold bookmakernes favorit i semifinalen i Ikast. Fynboerne vidste, at en sejr var påkrævet for at få fremtvunget en tredje semifinale.

Omvendt kunne midtjyderne spille sig i finalen for første gang i fire år blot med uafgjort, og de to udgangspunkter gav en kamp med høj intensitet. De to dommere havde rigeligt at se til og måtte lægge øre til brok fra begge lejre.

Fynboerne havde en lille overhånd på måltavlen i store dele af første halvleg, men ved pausen var forspringet reduceret til et enkelt mål, 13-12.

I begyndelsen af anden halvleg svigtede de fynske afslutninger, mens Ikast viste større skarphed. Det tippede kampen over til midtjydernes fordel, og to gange var hjemmeholdet i front med tre mål.

En fightende Tonje Løseth og en farlig Lois Abbingh førte an i Odenses bestræbelser på igen at komme i front, og der var fuld kontakt ved 21-21.

Herfra trak fynboerne fra, da hjemmeholdet pludselig havde store problemer med angrebsspillet.

Lois Abbingh blev topscorer med ni fuldtræffere, og Odense-hollænderen satser på at gentage svendestykket i den afgørende semifinale.

- Det var virkelig en intens kamp, og Ikast spillede virkelig godt, så jeg er glad for, at vi vandt, siger Lois Abbingh til TV 2 Sport.

- Jeg kan ikke vente til på lørdag, så det er dejligt, at kampene er så tæt på hinanden.