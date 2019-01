Dansk skarpskytte efter fantastisk kamp: - Nu handler det kun om én ting

23-årige Magnus Landin spillede en strålende kamp mod Sverige i den sidste kamp i mellemrunden. Fem kasser på fem forsøg i sejren over de svenske naboer. I semifinalen venter et stjernespækket fransk hold

HERNING (Ekstra Bladet): Først var de danske fans nervøse i Boxen ved stillingen 12-9 til Sverige. Siden hen blev det til eufori, da Danmark i anden halvleg kørte trætte de svenskere i sænk og vandt med 30-26.

Magnus Landin var en af Danmarks bedste i kampen.

Han scorede kasser med en fantastisk præcision. Fem mål på fem kasser. Efter kampen var Landin glad for semifinalepladsen og sin egen præstation.

- Jo, jeg synes, at det var en god kamp. Jeg synes, at holdet generelt spiller godt og står godt defensivt. Det hjælper selvfølgelig også, at Niklas (Landin, red.) har en god dag i målet. Alt i alt var det godt, men vi har måske lidt problemer i starten med Palicka (den svenske målmand Andreas Palicka, red.), men jo længere kampen skrider frem, jo mere får vi styr på det, siger Magnus Landin.

Et dansk delmål er nået - en semifinaleplads. Men Magnus Landin vil have mere.

- Ja, nu handler det kun om én ting (guld, red.).

Mod fysisk hold

Han pointerer, at Frankrig er meget stærkt hold, hvor danskerne skal bruge musklerne for at hamle op med Les Bleus.

- Frankrig er et stjernespækket hold og har rigtig mange gode spillere, men det har alle landshold jo. Frankrig er et fysisk hold, og de er stærke og store, så vi skal helt klart bruge noget fysik over for dem.

Det danske hold skal nu en tur til Hamborg for at dyste mod Frankrig.

- Vi forlader Boxen for en stund, men vi kommer heldigvis tilbage, og jeg håber selvfølgelig, at det bliver til den sjove kamp (finalen, red.).

Danmark møder Frankrig i morgen kl. 17.30 i Barclaycard Arena, Hamborg. Den anden semifinale står mellem Tyskland og Norge. Den bliver spillet kl. 20.30 samme dag samme sted i Tyskland.

Nikolaj Jacobsen efter sejr: - Jeg forstår slet ikke jeres tankegang

Se også: For fulde Landiner: Jeg ville have stemt på lillebror

Se også: Dansk stjerne blev ved: Fik hul på super-målmand