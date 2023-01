Dansk spiller færdig ved VM

Lasse Møllers VM er forbi.

Det oplyser DHF på sin hjemmeside.

- Det bliver desværre ikke til flere landskampe for VM-debutanten Lasse Møller i denne omgang. Venstre backen har onsdag forladt landsholdslejren på grund af et forstadie til et træthedsbrud i venstre lægben, og han er dermed færdig ved mesterskaberne, skriver de.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har foreløbig besluttet ikke at indkalde en erstatning, da Michael Damgaard allerede tirsdag stødte til truppen på grund af Rasmus Lauges vedvarende problemer.

Hovedpersonen ærgrer sig, men er glad for, at skaden ikke udviklede sig.

- Jeg er glad for, at det blev opdaget i tide, så skaden ikke har nået at vokse sig stor. Men timingen er selvfølgelig mega ærgerlig. Jeg ønsker drengene alt mulig held og lykke videre ved VM, for jeg tager herfra med en følelse af stadigvæk at være en del af holdet og vil fortsat holde kontakten med drengene videre i turneringen, siger Lasse Møller, der også får tak med på vejen fra landstræneren.

- Vi alle ønsker Lasse rigtig god bedring, og forhåbentlig er han snart klar til at spille igen. Jeg vil også gerne sige tak til Lasse for hans indsats for holdet både op til og under VM, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmarks næste kamp er mod Kroatien torsdag klokken 20.30. Det er første kamp i mellemrunden, hvor Danmark har maksimumpoint efter tre sejre i det indledende gruppespil.