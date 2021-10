Dansk sportschef rystet efter matchfixing

Otte russiske teenagere straffet hårdt for matchfixing – Morten Henriksen har ikke fantasi til at forestille danskere gøre noget lignende

Det glæder Morten Henriksen, at Rusland for alvor tager fat og netop har udelukket otte teenagere efter matchfixing under EM for U19-landshold i Kroatien. Det ryster samtidig sportschefen i DHF, at det overhovedet har fundet sted.

Kommer det bag på dig, at matchfixing finder sted på dette niveau?

- Ja! Den havde jeg godt nok ikke set komme. Jeg vil næsten sige, at end ikke i min vildeste fantasi havde jeg forestillet mig, at det skulle komme i forbindelse med et U-mesterskab. Men det er måske mig, der er naiv, siger Morten Henriksen.

Morten Henriksen kan ikke forestille sig danske spillere involveret i matchfixing. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

- Når vi tidligere har oplevet gråzoner, har det handlet om, at man spillede på sejr i egne kampe og ting, der var tilladt for ti år siden, men nu specifikt er forbudt. Så nej, jeg havde sgu ikke troet, vi skulle se det. Men omvendt er der forskellige kulturer, og andre kommer fra en anden baggrund end os, og det er måske en del af forklaringen her.

Kan du forestille dig danske spillere finde på det?

- Jeg ved godt, at hvis jeg siger ALDRIG, så vil du i givet fald tage fat i mig om nogle år… Men, nej. Jeg har virkelig svært ved at se det, og heldigvis har vi et matchfixings-regulativ i dansk håndbold. Trods denne sag tænker jeg ikke, det er et indsatsområde, vi skal bruge mange flere kræfter på, siger sportschefen.

Rusland tabte seks af syv kampe under EM i Kroatien i august – deriblandt 26-38 til Danmark i kamp to, hvor den danske landstræner Arnor Atlason ikke undervejs eller siden fandt anledning til undren over den pauvre modstand.

Samtlige 16 russiske spillere har efterfølgende været i forhør med bl.a. løgnedetektor, en ekspert i kropssprog, en retsmediciner og psykologer med ekspertise i løgne. De syv indrømmede frivilligt, at de har tjente store summer på spil via tredjemænd. Otte spillere er af forbundet HRF udelukket i op til fem år og vil også blive retsforfulgt.

Russerne præsterede bl.a. at tabe til Israel og senere med 17 mål til Østrig, som så i den sidste kamp om at undgå 16. og sidstepladsen blev slået sikkert med 31-24…

Dmitrii Frolov er også sendt på årelang orlov som håndboldspiller efter skandalen ved EM for U19-landshold. Foto: EHF.com

Ved OL måtte atleterne ikke stille op uden det russiske flag, og oven på de mange dopingafsløringer efter vinter OL i Sochi, kæmper nationen hårdt for at forbedre sit image. U19-landsholdet måtte dog godt stille op som Rusland, og det gør kun skaden endnu voldsommere.

HRF-præsident Sergey Shishkarev har fordømt sine unge landsmænd og taler om intet mindre end ’forræderi mod fædrelandet.’

EHF skriver ikke om sagen, og i DHF er man hverken blev spurgt, inddraget på anden vis eller orienteret.

- Næ, jeg ved ikke andet, end hvad jeg har kunnet læse på nettet. Jeg tror også, at I journalister er de eneste, der har spurgt, om der var noget mystisk i den kamp, vi selv spillede mod russerne ved EM.

Er det ikke mærkeligt?

- Jo. Det kan man jo sige. Jeg ved, at Arnor Atlason efterfølgende har fortalt mig og medierne, at han ikke lagde mærke til noget specielt i forbindelse med kampen. Ellers har vi ikke hørt noget fra nogen.

Har I heller ikke modtaget en orientering og beklagelse fra Rusland?

- Nej, og jeg synes heller ikke, vi kan bebrejde det russiske forbund. Det er nogle individuelle personer, der må stå til ansvar for deres handlinger, siger Morten Henriksen og tilføjer:

- Det er ikke en verden, jeg kender noget til. Det er bare rigtigt ærgerligt for sporten, det finder sted, og derfor er det skønt, der bliver slået hårdt ned.