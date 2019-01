Dansk stjerne blev ved: Fik hul på super-målmand

HERNING (Ekstra Bladet): Svenskerne hang godt på i starten af kampen og var blandt andet foran med 9-12. Der var lidt nervøs stemning i Boxen.

Den nervøsitet nåede aldrig ned til spillerne. I anden halvleg satte danskerne sømmet i kisten og vandt med 30-26 efter 13-13 ved pausen.

Rasmus Lauge siger efter kampen til Ekstra Bladet, at spillerne i hele kampen viste overskud.

- Når du at blive nervøs i løbet af kampen. Sverige kom foran med et par mål i første halvleg?

- Nej. Jeg synes rent faktisk, at vi spiller godt og kommer frem til gode chancer, som vi gerne vil have. Mikkel (Hansen, red.) skyder en tre-fire stykker på træværket, og Palicka får pillet et par skud af vores. Jeg synes egentlig, at det er fine chancer, og det virker til, at vi er enige om det hele vejen over.

- Jeg synes ikke, at vi udtrykte nogen nervøsitet. Jeg synes egentlig, at vi udtrykte masser af overskud, og da vi også får hul på Palicka (Andreas til fornavn, red.) derinde, så ser vi også, hvordan det hele ender. Vi vinder nærmest med syv mål de sidste 35-40 minutter, siger Rasmus Lauge.

Der blev gået til stålet i kampen mellem Danmark og Sverige. Foto: Jens Dresling

Vil i finalen

Efter sejren over Sverige var Rasmus Lauge både 'glad og lettet', og nu venter Frankrig på lørdag i den ene semifinale i Hamborg. Delmålet er nået, nu er et nyt sat.

- Vi vil i den finale, så vi kan komme til at spille foran dette publikum i Boxen. Der er dog lige en lille modstander i Frankrig, som vi skal over inden det, og de har spillet vanvittigt godt i denne turnering.

- Prøv at hør, det her franske hold er spækket med talent, og man kan næsten ikke beskrive, hvor mange strenge, de har at spille på, siger den danske playmaker.

Hip som hap om semfinalemodstander

Lauge har svært ved at vurdere, hvem han helst ville møde i en semifinale.

- Håndboldmæssigt er Frankrig det bedste hold. Udenomsmæssigt og med tyske fans - 12-15.000 - så kan man se, hvad det gør ved de mest rutinerede dommerpar med kendelserne til sidst. Det er set før, og så siger jeg ikke mere til den.

- Det er det tryk, at vi gerne vil have tilskuerne til at lægge på dommerne, når vi spiller her, og det ved tyskerne også, og det kommer de tyske fans med. Så på den konto er der også nogle procenter oveni, siger Rasmus Lauge.

