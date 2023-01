Dansk stjerne: - Det selvantænder

Undervejs i 1. halvleg eksploderede opgøret. Henrik Møllgaard fortæller, hvad der ofte sker i kølvandet på, at Niklas Landin kommer i det røde felt

Det så ganske godt ud længe.

Danmark havde kontrol over kampen og førte flere gange med fem mål, men så vendte opgøret på få minutter, og det blev meget tæt. Spanien gik fra at være nede 15-20 til 19-20.

- Det lignede meget noget, vi har set de sidste år med et dansk hold, der ikke rigtig kan komme af med Spanien. Der var masser af fede modtræk, og en kamp der var spændende helt til det sidste, siger Henrik Møllgaard.

- Det var pissesjovt at stå derinde.

Trods en tæt 2. halvleg vandt Danmark med 26-23 og er finaleklar.

Veteranen Henrik Møllgaard var brølstærk i forsvaret. Foto: Lars Poulsen

Selvantænder

I løbet af 1. halvleg eksploderede det hele, da Niklan Landin blev ramt af Daniel Dushebaev.

- Selvfølgelig så selvantænder det også lidt i en VM-semifinale. Ligesom vi ved meget om hinanden, så ligger der nogle gange også en lille smule i banken.

Annonce:

- Da der kommer tre skud rundt om hovedet på fem minutter, så kan jeg godt forstå, at han synes, at 'nu er det nok'. Når Niklas rammer det der humør, så plejer der også at komme en masse redninger med.

Den danske stjerne blev hårdt ramt. Foto: Lars Poulsen

Spilintelligens

Efter sejren roser Møllgaard spanierne.

- Jeg mener det virkelig, når jeg siger, at de spiller noget fed håndbold. Det er ikke så charmerende og kønt, men de har spilintelligens. Der er også en grund til, at vi engang imellem taber til dem, selvom vi spiller gode kampe.

- Det gik hurtigt fra +5 til +1, og der brænder vi store chancer. Der var en fornemmelse af, at vi ikke var styrende i kampen.

- Og så blev det bare tight hele vejen.

Nu venter Frankrig søndag i finalen.

Interessen er eksploderet for Simon Pytlick. Her kan du se, hvor meget han kan komme til at tjene.