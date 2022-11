Dansk stjerne erkender: - Jeg overvejer psykolog

Mens holdkammeraterne kæmper for dansk succes ved EM, nærmer den savnede stjerne Line Haugsted sig et comeback

Forbandede VM i fodbold.

Hvis ikke det skidt skulle ligge og fylde i december, ville EM i håndbold ligge på sin sædvanlige plads i julemåneden, og så havde Danmark måske haft Line Haugsted med.

Måske.

Det sidste lille halve års tid har hun kæmpet for at komme tilbage, efter hun i midten af maj beskadigede sin ene skulder. Et forfærdeligt tidspunkt fordi hun havde skrevet kontrakt med ungarske Györ - og derfor kom skadet til Ungarn i sommer.

Af samme grund har hun endnu ikke spillet for storklubben, ligesom det hurtigt viste sig, at EM-turneringen med Danmark også var utopi.

Og det har ikke været let. Slet ikke.

Det fortæller hun nu til Ekstra Bladet, mens venner og kollegaer spiller EM for Danmark.

- Jeg fik at vide, at der ville gå seks til ni måneder fra operationen. Det var et hårdt slag at få at vide, siger hun.

'Ikke den start jeg havde håbet på'

Haugsted havde skrevet under med Györ, da mareridtet indtraf i maj, og derfor var det en nyopereret dansker, der rejste til Ungarn i sommer for at begynde en ny tilværelse i verdens vel nok største klub.

Haugsted og Heindahl under VM i Spanien sidste år. Foto: Lars Poulsen

- Det var ikke den start, jeg havde håbet på. Og det har da til tider også været svært at føle sig som en del af holdet, fordi jeg mest går for mig selv og træner med fyssen, siger hun.

Hun har tidligere været ude med skader, men det er første gang, det har været i et sådant omgang som nu.

- Jaaaeee, siger hun med et grin. – Tålmodighed er en dyd.

- Er du tålmodig?

- Nej. Ikke specielt.

Hun griner igen.

- Men jeg har lært, at det sjældent gør noget bedre, at man skynder sig.

Så det gør Line Haugsted ikke.

Dansk og engelsk og ungarsk

I stedet glæder hun sig over, at det ikke er det dårligste sted i verden, hun er landet. Især ikke nu, hvor kæresten Steffen og parrets hund er flyttet ind i den ungarske provinsby, efter Steffen fik orlov fra sit arbejde.

- Og så er det skønt, at Anne-Mette (Hansen) og Sandra (Toft) også er i klubben. Jeg har lænet mig meget op af især Anne-Mette, når der har været noget, jeg ikke har kunnet finde ud af, siger Line Haugsted.

At der så også er fire norske- og en svensk spiller i truppen gør ikke noget værre.

- Alt foregår på engelsk i klubben, men med så mange fra Skandinavien snakker jeg dansk med halvdelen af holdet. Vi har en spansk træner og en fransk assistenttræner, og mange termer er ungarske, så det er noget rodet noget, siger hun og griner.

Og det går fremad. Line Haugsted træner igen.

- Jeg føler mig stærk og stabil. Skulderen er virkelig god, og jeg er oppe på 200 afleveringer nu, hvor jeg også kan levere nogle hopskud. Jeg håber, at jeg i næste uge kan få lov at skyde lidt på mål. Men det går stille og roligt, og det er svært at sige, hvornår jeg kommer i kamp igen.

- Jeg håber, det bliver i december, siger hun.

- Havde EM ligget i december, som det plejer, havde jeg måske kunnet nå at være med. Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over, kommer det.

Selvom hun længselsfuldt følger Danmark ved EM og overvejer, om hun skal komme på besøg en dag (Györ ligger blot tre timers kørsel nordøst for Celje), så er perspektivet blevet længere:

- Forhåbentlig kan jeg være med til en slutrunde på hjemmebane næste år, og så er OL i 2024 en stor drøm for mig. Det handler om at se mere langsigtet end kortsigtet på det, siger hun.

Har overvejet psykolog

Line Haugsted var en gigant i det danske forsvar under VM i Spanien sidste år. Her mod Sydkorea. Foto: Lars Poulsen

Det er set og hørt før: Skadede sportsfolk isoleres og bliver distanceret fra deres holdkammerater.

Line Haugsted har så kunnet føje dimensionen til, at hun var skadet, da hun skiftede fra Viborg til Györ i sommer. Hun siger selv, at det ikke var den bedste måde at begynde et nyt kapitel af sit liv på.

Men det er elementer, der er svære at gøre noget ved.

Og så må man tilpasse sig.

27-årige Haugsted mener, det går godt – og det har det sådan set gjort hele vejen igennem.

- Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor kompetente, folk er hernede. Og jeg har dage, hvor klubbens fysioterapeut følger mig i to til fire timer. Det møder man ikke mange steder. Det er jeg selvfølgelig glad for og taknemmelig over.

Samtidig har spillertruppen gjort et stort nummer ud af at indlemme den danske back og forsvarsekspert i fællesskabet.

Flere opslag på diverse sociale medier har siden sommerferien vist de mange stjerner på holdet i hyggestunder og til fester, hvor Line Haugsted ligner én, der har været med i flere år.

- Ja, pigerne har været gode til at støtte mig – og tage mig med til de ting, jeg nu kan være med til, siger hun til Ekstra Bladet.

- Er det ikke svært mentalt at sidde ude så længe, som du har gjort?

- Jo, det er det. Selvfølgelig.

- Har du overvejet at gøre brug af en professionel, som du kan tale med om det?

- Ja, jeg har også fået det anbefalet. Og måske er det en god idé. Der kan jo være nogle ting. Også når jeg kommer tilbage, hvis en modstander river mig i skulderen, siger hun.

- Måske tager jeg en snak med en sportspsykolog. De har hele uddannelser og store kompetencer. Der findes desuden gode folk i Team Danmark, jeg kan ringe til. Det er i virkeligheden nok mere min egen dovenskab, der har gjort, at jeg ikke er kommet i gang med det, indrømmer hun.