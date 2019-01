Dansk stjerne fik den bedst mulige besked: - Jeg nåede at tænke åh nej

Da flere spillere tumlede om på gulvet i første halvleg af kampen mod Ungarn i søndags i Odense, kunne det være endt med et farvel til VM for Nikolaj Markussens vedkommende.

Det ville så i givet fald ikke være første gang, at en skade holder ham væk fra en slutrunde. Det oplevede han så sent som sidste år, hvor han gik glip af EM i Kroatien.

- Jeg nåede at tænke, åh nej, ikke igen, siger Nikolaj Markussen, der først kunne ånde lettet op, da han sent mandag fik resultatet af en skanning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Markussen med is på foden efter uheldet i søndags. Foto: Jens Dresling

- Heldigvis viste skanningen, at der ikke er brud på nogen knogler, så alt det andet er bare hævelser og smerter.

- I kampen vælter vi lidt sammen, og så er der en, der falder ned over min fod. Jeg har forstuvet en knogle inde i foden, og samtidig har jeg fået et tryk, så der er kommet en blødning, som ligger og fylder rigtig meget. Det gør, at jeg ikke kan løbe og hoppe endnu.

- Det går bedre, end det gjorde i går, men jeg er ikke klar til at træne håndbold i dag. I går var klart den værste dag i forhold til blødningen. Nu kan det kun gå fremad.

- Jeg skal testes i morgen i forhold til kampen på torsdag, men det kan også være, jeg først er klar til kampen på lørdag mod Tunesien, siger Nikolaj Markussen.

På grund af de mange skader, som har ramt truppen, aflyste landstræner Nikolaj Jacobsen træningen mandag. Til gengæld blev der gået til vaflerne tirsdag i Anja Andersen-salen i Idrættens Hus i Brøndby, hvor spillerne blev kørt godt igennem i mere end to timer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nikolaj Jacobsen kørte sine spillere igennem et godt to timers langt program. Foto: Jens Dresling.

Og denne gang kunne Nikolaj Jacobsen glæde sig over, at alle mand, bortset fra Henrik Toft og Nikolaj Markussen, kunne deltage i de mange øvelser.

Der var også et gensyn med Mikkel Hansen, som var tilbage efter en meget kort barselsorlov. Han virkede som mange af de øvrige utrolig motiveret, og det var da også en meget tilfreds landstræner, der gjorde status efter træningen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikkel Hansen virkede meget motiveret ved landsholdets træning i Brøndby. Foto: Jens Dresling

- Jeg er glad for, at det ikke gik værre med Nikolaj Markussen, men det er ikke sikkert, at jeg vil bringe ham i spil allerede torsdag. Der er ingen grund til at risikere noget i den kamp.

- Og så er jeg i øvrigt meget glad for træningen i dag. Vi fik prøvet nogle ting, som vi missede mod Ungarn i søndags, og så var det godt at få Mikkel tilbage igen.

Se også: Dansk VM-stjerne slap med skrækken

Se også: Dansk landstræner aflyser: - Det giver ingen mening

Se også: Fyrtårn viste VM-form da Danmark smadrede Ungarn