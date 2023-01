Dansk stjerne gætter på finale-resultat

Danmark kan skrive håndboldhistorie, hvis herrelandsholdet vinder VM for tredje gang i streg søndag aften. Og det gør de, forudser Ekstra Bladets håndboldekspert Jan Jensen

Senest Danmark og Frankrig mødtes i en finale, løb franskmændene med sejren.

23-25 tabte Danmark ved OL i 2021.

Nu er det tid til revanche!

Og slutrunde-debutanten Lukas Jørgensen, der måske endda har haft en større rolle under VM, end de fleste forventede, gætter gerne på søndagens resultat.

Danmark tabte som bekendt i Tokyo med to mål. I Stockholm tror den danske stregspiller, at danskerne denne gang vinder med to mål.

- Uha, hvis jeg skal komme med et bud, som er meget tæt på umuligt at stå og spå om, så siger jeg, at vi vinder 30-28, siger han til Ekstra Bladet.

Lukas Jørgensen viste sig fint frem i syv mod seks-spillet mod Spanien. Nu venter franskmændene. Foto: Lars Poulsen

- Det er jo formentlig verdens største håndboldkamp. Det er en drøm. En vanvittig drøm. At det lykkedes skal man aldrig tage for givet, fordi der er så mange gode hold.

- Nervøsiteten har ikke fyldt så meget, som jeg kunne frygte.

Familien på plads

På tilskuerpladserne i Tele2 Arena får han støtte fra de nærmeste.

- Min familie kommer og ser kampen. Det er mine forældre og brødre. Det er så fedt. Jeg er så glad for, at det er en mulighed.

- Det er det største, jeg har prøvet. De synes også, at det er lidt uvirkeligt.

Slutrunde-debutanterne Lukas Jørgensen og Simon Pytlick - begge fra GOG - har gjort det rigtig godt under VM. Foto: Lars Poulsen

Kun positive beskeder

Undervejs i slutrunden har 23-årige Jørgensen fra Lejre fået masser af søde beskeder i sin indbakke på sociale medier.

- Det vil være beskedent at sige, at det er stille og roligt. Der er større interesse, og det er jeg glad for, og så er der flere beskeder, jeg skal nå at svare på.

- Det er dejligt, at bekendte og gamle bekendtskaber tager sig tid til at skrive en besked til mig. Når jeg har tid til det, siger jeg tak for det.

Også danske fans skriver til stregspilleren.

- Jeg har kun oplevet positive beskeder, så det er dejligt. De skriver 'godt mål', 'fandeme vigtigt tidspunkt', 'virkelig flot debut-slutrunde' også videre. Det er søde ord, som giver et smil på læben, inden jeg skal sove.

Danmark og Lukas Jørgensen brager ind i Frankrig klokken 21. Hvis Danmark tager sejren, har de vundet VM-guld for tredje gang i træk. Det er aldrig sket før i håndboldhistorien.

