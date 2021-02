Dansk stjerne gravid

Lotte Grigel skal være mor til august, og hendes knæ minder hende om, at det nok er på tide at stoppe karrieren nu

’Vi glæder os meget til slutningen af august’.

Det livgivende budskab bliver serveret under et scanningsbillede omgivet af hjerter på Lotte Griegels Instagram-profil.

Og samtidig med, at den 29-årige håndboldstjerne deler glæden ved at skulle være mor, fortæller hun også, at hendes svangerskab formentlig nu udløser et karrierestop.

Playmakerens kontrakt med franske Nantes udløber meget belejligt til sommer.

- Vi har længe rigtig gerne villet være forældre, så det er, lige som det skal være, siger Lotte Grigel til TV 2 SPORT.

- Så må jeg se, om jeg har lyst til at spille, når jeg kommer hjem. Lige p.t. har jeg ingen planer om at fortsætte karrieren.

Hun tager dog også forbehold for, at hun måske kan ombestemme sig senere, men fysisk bliver hun dagligt mindet om, at det måske er på tide at finde fysisk fredeligere sysler.

- Jeg har også to knæ, som har været hårdt udfordret og været igennem flere operationer, så jeg prøver også at passe lidt på dem. Jeg er fyldt 30 år, når jeg bliver mor, og så kommer der andre ting foran i køen.

Lotte Grigel fik i 2008 debut for Team Esbjerg og samme år for det danske landshold. Siden var hun forbi russiske Rostov-Don og ungarske Debreceni, før hun i 2019 flyttede til Nantes.

Her fremhæver hun kvartfinalen i European League som et højdepunkt.

Lotte Grigel og Christoffer Vestergaard Knudsen blev viet i 2019. Nu skal de være forældre. Foto: Anton Zeuthen

Foreløbig bliver hun boende i Frankrig med sin mand.

- Min træner var selvfølgelig ærgerlig over, jeg ikke kunne hjælpe til resten af sæsonen, når det går så godt, men han og Nantes har virkelig været søde og gode til at hjælpe med det praktiske.

Hun var med til VM i 2019, mens landstræner Jesper Jensen så bort fra hende ved EM på hjemmebane i december.