Dansk stjerne har aldrig prøvet noget lignende

Til 2028.

Så længe har en af verdens bedste gennembrudsspillere og Füsche Berlin papirer på hinanden.

Da Mathias Gidsel 11. december gjorde comeback, efter han sad ude med en skade, blev det på storskærmen i hallen få minutter inden kampstart offentliggjort, at han forlænger til 2028.

De mange fans i Max-Schmeling-Halle jublede vildt. Se det hele i klippet øverst.

Mandag taler Ekstra Bladet med Gidsel i forbindelse med Danmarks første træning frem mod VM. Den danske stjerne husker tilbage på det som noget stort.

- Det var vildt. Jeg har aldrig prøvet at få sådan en modtagelse. Det bekræfter mig endnu mere i, hvor meget Berlin vil have mig, og hvor meget jeg har betydet for dem på kort tid.

Gidsel er en glad mand. Han har kontrakt hos Bundesligaens tophold frem til 2028. Foto: Lars Poulsen

Spektakel omkring det

Måden at forlænge på var klubbens idé.

- Hvis jeg kunne bestemme, så havde det været lidt mere afdæmpet, men det er klart, at det er et statement for klubben og mig at lave kontrakten så lang, så jeg tænker, at klubben gerne vil lave lidt spektakel omkring det.

Han er naturligvis meget glad for forlængelsen.

- Det er dejligt. Det er et tegn på, at jeg har det godt i Berlin. Vi er gået på ferie på førstepladsen for første gang i klubbens historie, så jeg er rigtig glad for, at jeg ved, hvad jeg skal lave mange år ud i fremtiden.

Forlængelsen af kontrakten blev afsløret foran alle fansene. Screendump: Viaplay

Måler kontrakter i glæde

Gidsel fortæller ikke, om kontrakten kan gøre ham økonomisk uafhængig resten af livet.

- Det handler ikke om økonomi for mig. For mig handler det om at spille en masse håndbold og være glad for det. Jeg ved godt, at mange måler kontrakter i penge og måler klubskifte i Champions League-titler. Jeg måler kontrakter i, hvor glad jeg er. Lige nu er jeg historisk glad.

Danskeren regner ikke med, at hans tidligere skade bliver et problem under VM.

- Jeg er ikke 100 procent fit. Det vil altid påvirke dig lidt, at du har været fingerskadet, men det går bedre og bedre for hver uge. Nu har vi jo gode ti dage til at træne en masse. Det tror jeg, at jeg kan rykke mig rigtig langt på, så det bliver ikke noget problem.

Danmark og Gidsel spiller deres første kamp ved VM i Malmø 13. januar.