Dansk stjerne i opråb fra udlandet

I denne alvorlige tid er der overordentligt mange, der mere eller mindre velmenende blander sig i Sundhedsstyrelsens og regeringens arbejde.

Folkets røst lyder også fra Barcelona, hvor et af dansk sports mere prominente navne, håndboldlandsholdets Casper U. Mortensen, mener, at der skal tages mere drastiske midler i brug for at bekæmpe smittespredningen i Danmark.

På en i store dele af landet solrig fredag opfordrer Mortensen på sin Twitter-profil til, at vi følger Spaniens eksempel og indfører et totalt udgangsforbud. Omgående.

Kunne det ikke være en idé at gøre 'ASAP', spørger fløjspilleren retorisk sine følgere.

'Det lader til at være det eneste, den sidste procentdel af befolkningen forstår,' lyder argumentationen.

Kunne det være en idé at indføre udgangsforbud i Danmark ASAP?! Det lader til at være det eneste, som den sidste procentdel af befolkningen forstår. Tænker at når folk her i Spanien respekterer det, kan Danmark også - for at knække kurven - sammen - hver for sig - derhjemme! — Casper U. Mortensen (@CMortensen6) March 20, 2020

Næstværst ramte

Coronakrisen optager de fleste i øjeblikket og kan få mange til tasterne.

I disse dage diskuteres det for eksempel flere steder, om vi i Danmark følger anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen tilstrækkeligt, herunder om vi tester nok mennesker.

Der er altså flere aktører i udlandet, der har indsigelser over for den danske regerings linje. Både WHO og Casper U. Mortensen.

Mortensen bor til daglig i den catalanske storby, hvor man har været særlig hårdt ramt af coronavirussen.

Derfor opholder den tidligere HSV-, Hannover- og Bjerringbro Silkeborg-spiller sig ligesom alle andre indbyggere i det slemt coronaplagede land sig indendøre i disse dage.

Trods udgangsforbuddet er Spanien i øjeblikket det næsthårdest ramte land i Europa efter Italien og det fjerdehårdest ramte i verden med over 1000 dødsfald i skrivende stund og 200 døde det seneste døgn.

Danmark ligger - i hvert fald endnu - et godt stykke fra de ubehagelige coronatal, som er realiteten i de hårdest ramte sydeuropæiske lande. Herhjemme er der i skrivende stund 37 indlagte på intensiv afdeling og i alt ni dødsfald.

Den spanske håndboldliga, hvor Casper U. til daglig slår sine folder, er ligesom det meste andet sport suspenderet på ubestemt tid.

Kildent emne

Mortensen er ikke den første fra sportens verden til at råbe op.

Tidligere på ugen fik den tyske Arsenal-legende Jens Lehmann målmandshandskerne i maskinen, da han valgte at give sit coronabesyv med på Twitter.

Lehmann valgte ganske vist også - modsat Casper U. - en af de mere vovede positioner i debatten, da han med henvisning til en statistik over generelle dødstal i Europa de seneste par år argumenterede for, om man ikke gjorde mere skade end gavn ved at lukke alting ned.

Den slags skal man tydeligvis passe på med at skrive, hvis man ikke er forberedt på en masse knap så venlige kommentarer.

- No offence, du er en kanon fyr. Men hold dig til målmandsgerningen lige med den her, lød et af de mere diplomatiske svar.

Casper U. - anden nederst fra venstre, var en del af guldholdet, der vandt OL i Rio i 2016. Foto: Jens Dresling

