Dansk stjerne: - Jeg glæder mig vildt

Denne søndag er det præcis et år siden, Mathias Gidsel debuterede på landsholdet i en kamp i Helsinki, hvor flere af stjernerne fik fri – så kunne de andre og et par unge få lov at flyve gennem de truende corona-tåger, vinde 40-22 og drøne hjem igen.

Det er kun ti måneder siden, vestjyden i to testkampe i Kolding mod Norge overhalede alt og alle, spillede sig ind i VM-truppen, og resten er kendt stof. Verdensmester i Kairo og udtaget til All Star-mandskabet – olympisk sølvvinder i august og kåret til turneringens mest værdifulde spiller.

I torsdags spillede han landskamp nummer 26 …

Et tordenbrag af et gennembrud i håndbold – ja, i al sport faktisk.

Mathias blev på sin vis gidsel af sin succes og ramt af en nedtur efter VM-guldet, for det er sin sag at gå fra ukendt til verdensstjerne på en halv måned.

OL drænede den spinkle krop for kræfter, og Mathias Gidsel lå i perioder syg med feber – mellem kampene for GOG …

Så ud over at spille formidabel håndbold har vestjyden fra GOG også måttet lære at tumle sin succes. Det gør han med flittig brug af en hær af Team Danmark-eksperter.

Mathias Gidsel er i denne weekend i aktion ved Golden League i Trondheim - her er han fanget i nogenlunde civil på hotellet i Kastrup inden afrejsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Syv, ni, 13… Min krop har det godt, siger han og smiler.

Hvordan kan den have det?

- Nok mest fordi jeg kun er 22. Men jeg er også omgivet af rigtig mange gode mennesker og eksperter fra Team Danmark, som jeg bruger meget flittigt.

Mathias Gidsel brugte en kampfri uge på ferie i Vestjylland og et besøg i Tyskland, hvor han fra næste sommer tørner ud for Füchse Berlin.

- Jeg besøgte klubben og har fået styr på en lejlighed i Prenzlauer Berg. Det er en sindssygt, fantastisk by, og jeg glæder mig vildt til at spille i Bundesligaen og til en hverdag i så fed en by, siger han.

For to måneder siden kom smilene mere anstrengte.

- Det er svært at vide hvorfor, men det er helt sikkert, at der ikke var meget krop at stå imod med efter 36 dages OL-håndbold. Det var svært at komme over den sygdom og samtidig spille kampe hele tiden. Heldigvis kom den uges pause, og jeg fik styr på det.

Kunne du bruge erfaringerne fra Kairo efter Tokyo?

- Jeg har slet ikke haft det samme problem efter OL, for der handlede kun om fysisk sygdom. Men det er klart, at jeg gjort nogle vigtige erfaringer efter VM og ved, hvor vigtigt det er at tage fat i nogle mennesker, inden det bliver rigtigt slemt. Efter OL var jeg god til at tage fat i Team Danmark med det samme.

Der er rift om den 22-årige komet, der her giver autografer i Experimentarium i Hellerup den dag, landholdet landede efter OL. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix

Hvad snakker du med hvem om?

- Om der er nogle advarselslamper, jeg skal være opmærksom på, om der er noget systematik, man kan bruge efter så hård en slutrunde. Jeg har fået en masse gode råd, og det er altså eksempelvis om noget så basalt som kost og dosering af styrketræning, så jeg ikke bare træner hårdt, men drosler lidt ned og skruer op nogle gange.

- Det er rart at have fagligt belæg for det for sådan én som mig, for jeg vil jo bare træne og træne og spille håndbold hele tiden.

Har du også snakket med dem, der vrider med hjernen?

- Jaja, og det er stadig en fast del af min rutine og træning, at jeg har en sportscoach tilknyttet via TD. Vi bliver ved med at træne det mentale, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er vigtigt, og bare fordi, det er gået godt et halvt år, skal man jo ikke stoppe med at træne den del, siger Mathias Gidsel.

- Der er stadig en masse ting, vi kan udvikle på – så det fortsætter jeg med. Så du kan nok høre, at der er mange gode mennesker, der hjælper mig, siger han.

Er du i kontakt med dem på en ugentlig basis?

- Nej, det er mest, når jeg har behov – og ikke så tit længere. Jeg har lært meget på det år, jeg har været med landsholdet. Jeg er blevet klogere og kan mange ting selv, men når jeg har behov for det, tager jeg fat i dem.

