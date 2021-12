Dansk stjerne kryptisk om fremtiden

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Landstræneren roste sine to målmænd til skyerne og kaldte dem verdensklasse efter to sejre over Ukraine i weekenden, så derfor var det også lettere ildevarslende, at Sandra Toft netop IKKE spillede i Frederikshavn søndag – og fik behandling for en åbenbart irriteret højre læg under onsdagens 45 minutter lange træning i pingvinsk kulde i Palau d’Esports i Granollers.

Sandra Toft var dog fuldt aktiv og afmelder alle alarmer.

- Er der noget, du og vi skal være nervøse for?

- Nej, det håber jeg ikke.

- Men hvad er der galt?

- Ikke noget særligt. Jeg skulle lige til at kalde det alderdom, men det er det ikke. Læggen var bare lidt irriteret, men alt er fint.

- Du spillede jo heller ikke anden halvleg i Frederikshavn. Det var vel af samme årsag?

- Ja.

- Så du er helt klar mod Tunesien?

- Ja!

- Jesper Jensen sagde søndag, at Danmark har verdens bedste keeperpar. Hvad tænker du?

- Jeg tænker, at det er dejligt at høre, at Jesper er glad for sine to keepere. Men jeg tænker også, at der er andre hold i verden, der har lige så gode målmænd.

- Hvem?

- Det oplagte er vel at sige Norge. Det er vel en norsk – eller skandinavisk ting – at lave gode målmænd.

- Han vurderer jer som par – hvem andre har en duo mage til?

- Igen… Norge. Jeg tror, Jesper er glad for mig og Althea, fordi vi er så forskellige i vores målmandsstil. Det kan være en fordel.

- Kan du i grove træk beskrive den forskel?

- Først og fremmest er der et aldershop, hvor jeg repræsenterer den lidt mere rolige, der læser …

- Du ser ikke altid helt rolig ud …

- Ha. I spillestilen! Men jeg er selvfølgelig også den mere gestikulerende i retning af omgivelserne, hvor Althea i sin stil er den mere eksplosive.

Er der kamp om at være første-keeper?

- Det går i medier ret meget op i, men det gør vi ikke selv.

- Hvordan er det at arbejde sammen med en kollega – og konkurrent?

- Vi gør først og fremmest meget ud af at snakke om, at vi IKKE er konkurrenter, og det er også derfor, vi arbejder så godt sammen. Nu er det femte slutrunde, vi er afsted til sammen. Hun startede som meget ung og sagde ikke så meget. Jeg lærte fra mig, og nu er vi der, hvor vi er en duo.

- Var hun bange for dig i starten?

- Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nu kender hun mig så godt, at hun ved præcist, hvad hun skal sige, når jeg skal holde fokus på banen.

Anne Mette Hansen har fat i Sandra Tofts lår. Ingen ved hvorfor. Foto: Lars Poulsen

- I kiksede EM-bronzen sidste år i Boxen – hvordan går du ind til denne slutrunde?

- Nu har jeg jo været med til mange, er gået ind med kæmpe forventninger hver gang, og det har jeg prøvet at skrue lidt ned for i år for at prøve noget nyt. Men jeg har mange håb og drømme, og de handler jo om, at vi er med helt oppe i medaljekampen.

- Hvordan ser planen ud?

- I vores gruppe skulle vi jo meget gerne vinde mod Tunesien og Congo, og så er der Sydkorea, som vi ikke ved så meget om. Det var ikke så godt sidst, vi mødte dem. (26-26 ved VM i Japan for to år siden). De er en speciel størrelse, der spiller noget speciel håndbold. Det er en kamp, jeg rigtig gerne vil vinde, men jeg ved også, det kan blive rigtigt svært.

- Så kommer en mellemrunde med europæiske hold, der alle spiller godt, når de er på deres bedste, men det er også hold, vi alle kan slå.

- Alt kan ske …

- Det kunne have været værre!

- Men der er jo noget med dig og slutrunder – du missede den eneste, der gav medalje i nyere tid.

- Jeg var skadet i 2013, da vi fik bronze.

Mia Rej blev sparet i søndags på grund af en ømhed i læggen, og Sandra Toft har også noget, der irriterer præcis dér. Foto: Lars Poulsen

- Din gamle klub opruster med bl.a. din bedsteveninde Nora Mørk. Overvejer du en venne-sammenføring i Esbjerg?

- Jeg vidste godt, hun skulle til Esbjerg, før det slap ud. Men lige nu er jeg jo på kontrakt i Brest frem til 2023.

- Har du en klausul?

- Nej.

- Er I gået i gang med at snakke om det?

- Man snakker jo altid frem og tilbage.

- Så du kunne godt tænke dig at komme hjem nu?

- Nej, det ser jeg ikke. Det kræver jo, at jeg kommer ud af en kontrakt og skriver en ny. Men alt kan ske. Jeg tror, jeg holder den der.