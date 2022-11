Dansk stjerne: - Mit hjerte er knust

For to danske landsholdsspillere er det en klub med enorm betydning.

Torsdag aften blev Randers HK begæret konkurs.

Mie Højlund blev hårdt ramt af nyheden efter kampen.

- Mit hjerte er knust. Jeg er gammel Randers-pige og har gået på klubbens akademi. Jeg er vokset op i den klub.

- Det er jo ikke nogen nyhed, at de har haft det svært...

- Nej, det er det ikke. Men det er forfærdeligt, synes jeg, kom det fra den danske playmaker efter sejren over Ungarn på 29-27.

Det er også en trist besked for Kathrine Heindahl at modtage, da Ekstra Bladet taler med hende kort efter opgøret. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ked af det

Kathrine Heindahl har selv spillet i klubben fra 2013-2017.

- Det gør mig ked af det, fordi jeg selv har haft fire år i Randers. Det var en klub, der betød sindssygt meget for mig, siger Heindahl til Ekstra Bladet.

- Det var en tid, der var med til at forme mig rigtig meget til den tovejsspiller, jeg er i dag.

- Klubben var med til at gøre mig til landsholdsspiller. Jeg synes, at de havde gang i noget rigtig godt med rigtig mange unge piger.

- Det er hårdt for håndbolden, og når det er en klub, der står mig nær, så gør det ekstra ondt.

Klubben meldte nyheden ud på sin hjemmeside og fortalte, at de ikke har samlet de nødvendige penge ind.

- Det har været et par hårde dage, hvor vi har kæmpet for at nå målet på de fem millioner, siger Randers HK-formand Henrik Schaar.

- Det er vi desværre ikke lykkedes med, da vi her til aften har konstateret, at vi har nået 3,5 millioner, hvoraf størstedelen er mod forudsætning af, at vi nåede det endelig mål. Bestyrelsen er derfor blevet enige om at underskrive konkursbegæringen her til aften.