Dansk stjerne på skånekost

Sandra Toft sprang over træningen dagen før kampen mod Frankrig for at undgå problemer med en drilsk lyske

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Sandra Toft sprang træningen over inden kampen mod Frankrig, og når hun så går på banen og snupper 15 bolde og står med en paradeprocent på 47, kan man vist ikke pege fingre ad den beslutning.

Vi skal dog ikke være nervøse for, at hun i al hemmelighed døjer med en skade, siger hun. Men hun har en lyske, der kan drille, hvis man ikke plejer den ordentligt.

- Nej, jeg trænede ikke med. Jeg har ikke problemer, og det handler om, at vi sørger for, jeg ikke får det. Vi spiller mange kampe på få dage, det er et vildt program.

En enkelt hviledag er alt, det kan blive til, inden Danmark i dag møder Norge, mandag Holland og onsdag Serbien.

- Det er jo helt sindssygt at gå og være glad for at have slået Frankrig, og det næste, der venter, der er kraftedeme Norge, altså… Nu kommer de store bare som perler på en snor, siger Sandra Toft.

- Jeg har det fint nok med at møde dem, selv om jeg ved, det bliver røvhamrende svært. Det bliver den samme slags kamp. Det kan godt være, de mangler syv-otte spillere, men de spiller altid godt til mesterskaber, uanset hvem de har med.

Sandra Toft jubler efter en af sine 15 redninger mod Frankrig. Foto: Charly Triballeau/AFP/Ritzau Scanpix

Hun spillede tre sæsoner for Larvik, inden klubben sovsede til i blodrøde regnskabstal. Hun kender hver og en på det norske hold.

- Der er en håndfuld, jeg har spillet med og mod, og de andre kender jeg også rigtig godt på venindeplan. Jeg kender dem alle sammen, og det er jo ikke lang tid siden, jeg spillede sammen med dem fra Team Esbjerg.

De har én, der hedder Stine Bredal Oftedal…

- Hun er rimeligt god.

Verdens bedste?

- Jojojo! Hun er ekstremt hurtig i sine finter og retningsskift, og hun skyder hårdt og er god til at spille sine holdkammerater. Hun er bare en komplet playmaker.

Norge er lig med rå kontraekspres, der kan give en keeper susen for ørerne. De norske jenter har foreløbig løbet 50 kontraer og scoret på de 44.

- Sådan er det altid, når man møder Norge, men det var også det, vi frygtede mod franskmændene. Dem fik vi lukket ned for, men Norge er nok endnu skarpere på kontrafasen, så det bliver endnu sværere mod dem. Recepten bliver den samme, og den handler om at få skoene på nakken og komme hjem i forsvar.

Ethvert brændt skud er…

- En risikozone for en kontring. Så de skal bare ikke brænde!

Hvilken fornemmelse har du lige nu før tre afgørende kampe?

- Det er en lettelse uden lige. Nu har vi taget første skridt og afværget den katastrofe, vi stod med det ene ben nede i. At vi kunne slå verdensmestrene og undgå at ryge ud, det er jeg meget stolt af, men vi har stadig hverken sikret OL-kval eller noget.

Hvor langt skal du tilbage for at finde en lignende præstation?

- Jeg har aldrig nogensinde spillet for mit liv allerede i gruppen. Det er svært at sætte ord på, hvor stor en præstation, det var at slå Frankrig. Et er, at jeg var ret sikker på, vi målt på kvalitet kunne slå dem – noget andet er at vi kunne gøre det med det mentale pres, der var, det synes jeg er stort. Jeg tænker, det giver et selvtillidsboost.

Se også: Fortryder ikke markant udtalelse

- Jeg har taget imod rigtig mange tæsk

Tudeprinsesser: Begyndte at græde inden kampen var slut