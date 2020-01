Dansk stjerne pinlig berørt: - Det er jo vanvittigt

René Toft Hansen kunne ikke kende det danske landshold, der faldt igennem under EM bare få dage efter, at det leverede varen ved Golden League

MALMØ (Ekstra Bladet): Farvel og tak. Hejdå Danmark!

Det kan godt være, at den danske krone står stærkt i Sverige. Men det danske landshold var ikke meget værd på den anden side af Øresundsbroen.

De regerende verdensmestre er ude af turneringen, inden den for alvor kom igang. Der er ikke behov for flere mellemregninger. Mellemrunden er en saga blot.

Island kunne ikke besejre Ungarn, og så fik den danske sejr over Rusland ingen betydning.

- Det er jo vanvittigt, at der kan ske så meget på 12 måneder, for vi er jo ikke blevet dårligere spillere. Det er en af de største skuffelser. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi skulle stå her og være ude efter tre kampe, siger René Toft Hansen.

Han kunne ikke kende det landshold, der leverede storslået angrebsspil i Golden League for få dage siden - og sendte Frankrig til tælling med manér. Nu drager Danmark samme vej som Le Bleus. Ud i mørket.

- Jeg er pinlig og flov over, at vi er ude allerede nu. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Det er en kæmpe skuffelse. I min vildeste fantasi havde jeg ikke regnet med det. Måske kunne vi have været videre med nul point. Det var det vildeste scenarie, jeg kunne forestille mig. Men at vi står og er ude, allerede inden vi skal spille den sidste kamp ... Det er pinligt og flovt, fortæller Toft Hansen.

Han skal nu tilbage til Portugal og Benfica. Længe før forventet. Men det kan han og holdkammeraterne takke sig selv for. For spillet kom aldrig til at hænge sammen i Malmø.

- For mig er det svært lige nu at sætte ord på, hvad der gjorde udslaget. Men det er angrebsmæssigt, at vi lavede for mange fejl. Især Ungarn-kampen kan jeg blive ved med at hive op. Jeg har ikke set statistikkerne fra kampen, men vi laver rigtig mange tekniske fejl.

Den kombination giver sjældent medaljer. Denne gang gav det end ikke en mellemrunde.

