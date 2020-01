Dansk stjerne rystet: - Spiller om ikke at være til grin

Henrik Møllgaard er chokeret over, at Danmark har været så nemme at slå ud af kurs. Lige nu spiller landsholdet imod sig selv og frygten, lyder dommen

MALMØ (Ekstra Bladet): Det danske landshold fremstår lige nu som en rystet bokser i EM-ringen. På slingrekurs og afhængig af islandske arme til at holde sig oppe.

Den højdramatiske remis mod Ungarn betyder, at der lige nu tælles over Danmark. Og Nikolaj Jacobsens mandskab kan være ude, før de selv får chancen for at rejse sig.

Island skal vinde over Ungarn - ellers er den danske EM-deltagelse en saga blot! Et surrealistisk - men sandt - scenarium for de regerende verdensmestre.

- Jeg troede ikke, at vi var så nemme at ryste. Der har helt sikkert været noget psykologisk, som har spillet ind. Det er lang tid siden, at vi har spillet om fiaskoen, siger Henrik Møllgaard.

- Vi har været vant til at spille mange store og afgørende kampe. Men det har været om at spille i finaler. Det har været kampe om guld. Det har været kampe om at vinde noget. Her spiller vi dybest set om ikke at være til grin. Det har vi åbenbart ikke været rigtig dygtige til, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Jeg håber, at vi får hjælpen fra Island på onsdag, så vi har noget at spille om. At vi ikke bare spiller en ligegyldig kamp mod Rusland, siger Møllgaard. Foto: Lars Poulsen.

Nu venter forhåbentlig to landskampe med meget på spil onsdag aften - for det kan allerede være slut, når den danske nationalmelodi lyder forud for kampen mod Rusland.

Men vinder Island over Ungarn, har Danmark endnu muligheden for at booke billetten til mellemrunden.

- Jeg håber da, at vi får chancen for at modbevise os selv på onsdag. Men det kan jeg da godt tvivle på lige nu. For jeg troede, at vi var et helt andet sted, siger Møllgaard.

I er vant til at vinde rigtig meget i jeres klubber og på landsholdet. Hvordan omstiller man sig i forhold til at være afhængig af et resultat og kæmpe med frygten for, at det kan gå galt?

- Det er et godt spørgsmål, fordi jeg troede ikke, at det skulle være et tema at spille mod os selv og frygten. Men det var det jo tydeligvis i dag. Jeg håber, at vi får hjælpen fra Island på onsdag, så vi har noget at spille om. At vi ikke bare spiller en ligegyldig kamp mod Rusland, siger Møllgaard.

- Men så bliver det jo et tema igen. Bliver vi også bange for at fejle der? Eller kommer der er en anden energi og udstråling, som vi kender det danske landshold. Jeg kan godt tvivle på det lige nu. For jeg troede, at vi var et andet sted. Men vi har været meget nemme at ryste åbenbart, lyder vurderingen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mads Mensah gjorde en hæderlig figur mod Ungarn trods det skuffende resultat. Foto: Lars Poulsen.

Det blev Ungarns fortjeneste mandag aften. Men danskerne kan takke sig selv for en del af det triste facit. Offensivt famlede favoritterne mod Ungarn. Det erkender Mads Mensah, der påpeger, at det var tempoet, det var galt med.

- Vi spiller alt for langsomt. Vi kan ikke gå boldene i mål, så vi skal have fundet noget fart og tempo. Det var kendetegnende ved vores spil sidste år. Lige nu er det en omgang gå-håndbold, og det er sgu svært at lave mål på den måde, siger Mensah.

