Dansk stjerne tager stor beslutning

Det bliver en lang sommerferie for Kathrine Heindahl.

Hun har besluttet sig for ikke at spille med for udenlandske eller danske 2. divisions-klubber, og derfor kan hun se frem til en tre en halv måned lang sommerferie, inden hun skal starte hos sin nye klub, Team Esbjerg, 1. juli.

- Nu hvor jeg har min fremtid på plads, har jeg ikke haft travlt med at finde en ny klub, inden min kontrakt starter til sommer, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det har været rigtig hårdt at skulle forlade noget, man er glad for uden at kunne sige farvel, men det er gået rimelig smertefrit.

- Nu nyder jeg bare at være hjemme i Danmark, hvor jeg skal have tid til at restituere, tilføjer hun.

Kathrine Heindahl er fast spiller på det danske landshold, hvor det er blevet til 102 kampe. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ifølge liga-reglementet i Dansk Håndbold Forbund er det ikke muligt for Heindahl at spille kampe i den bedste danske liga i foråret, men reglerne holder hende ikke fra at spille kampe i udlandet.

Kathrine Heindahl er en af de bedste stregspillere i verden, og der har været stor interesse for hende i udlandet, hvor hun ville være en attraktiv spiller at få på sit hold i de resterende kampe i sæsonen.

- Der har været forespørgsler på, hvad jeg skal i de næste par måneder fra forskellige klubber.

- Jeg har også været åben omkring, at hvis der kom nogle muligheder, så ville jeg overveje det. Men når det er sagt, så er tre måneder alt for kort tid. Det ville blive ind og ud igen, og det vil jeg ikke.

Kommer ikke tilbage til Moskva

Kathrine Heindahl var på ferie i Danmark, da krigen i Ukraine brød ud, og kort efter var hun afklaret.

Hun rev kontrakten i stykker og besluttede sig for, at hun ikke ville vende tilbage til sin klub CSKA Moskva, inden hendes nye kontrakt hos Team Esbjerg ville træde i kraft 1. juli 2022.

- Vi har stadig ting i Moskva, som vi arbejder på, at få hjem til Danmark, selvom klubben har hjulpet os meget med det praktiske.

Heindahl får masser af fritid det næste stykke tid og kommer ikke til at få en fast indkomst.

- Økonomisk kan det lige løbe rundt for tiden.

- Det havde været rart, hvis der hver måned kom penge ind på kontoen, men vi har heldigvis økonomi til, at det lige kan løbe rundt, uden at vi lever af vand og brød, fortæller hun.

Til sommer kommer der igen en fast indkomst, når hun starter hos Team Esbjerg.

Vil spille en afgørende rolle

Den vestjyske klub er en af de bedste i Danmark, men Heindahl forventer at få en stor rolle på sit nye hold, hvor hun vil være med til at indfri de forventninger og drømme, som holdet har for de kommende sæsoner.

- Jeg kommer ikke for at sidde på bænken i Esbjerg, men en sæson er lang. Det handler om at vi allesammen er i spil, og kan trække et læs.

- Personligt mangler jeg også at vinde det danske mesterskab. Det er noget, som jeg kommer til at være meget opsat på, siger hun.

Heindahl kunne vælge at spille med i den danske 2. division, men det er ifølge håndboldstjernen helt udelukket.

- Jeg tror på, at det er bedre for mig at træne håndbold med en ligaklub. Jeg har ikke et behov for at spille 2. divisionskampe. Lige nu tror jeg, at jeg kan bruge min tid og mine ressourcer bedre et andet sted, siger hun.

Esbjerg-træneren er ikke bekymret

Jesper Jensen, som til daglig er cheftræner for Team Esbjerg, har forståelse for Heindahls situation og regner med, at hun vil leve op til de forventninger, som klubben har til hende på trods af den manglende spilletid i foråret.

- Jeg kender Kathrine så godt, og jeg ved, at hun er dybt professionel. Hun kommer til at møde op 1. juli og være fuldstændig kampklar og sulten, siger den 44-årige tidligere topspiller til Ekstra Bladet.

- Jeg ser det mere i et større perspektiv, og jeg ved, at hun holder en pause nu, og så kommer hun tilbage for at knokle på. Derfor ser jeg det ikke som noget stort problem, at hun ikke får spillet håndboldkampe, inden hun starter hos os i Esbjerg, siger han.

Udover at være træner for Team Esbjerg er Jesper Jensen også træner for det danske kvindelandshold. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Esbjerg-træneren roser også Heindahls håndtering af den svære situation, hvor hun måtte forlade sin klub CSKA Moskva med kort varsel.

- Hun har været meget fattet og rolig, og hun får det bedste ud af den situation hun er i nu. Fra at være i en hård situation har hun vist sig som den karakter hun er, og fundet den rigtige løsning på det, siger han.

Fra Moskva til Esbjerg

Kathrine Heindahl har det seneste par år boet i Moskva, med sin mand, Casper. Her var hun vant til en travl hverdag med kampe og træning med sit hold CSKA Moskva, men nu skal hun til at acceptere en helt ny hverdag indtil sommer.

- Der har været mange forandringer i den seneste tid og jeg kan mærke, at jeg lige skal lande i min nye tilværelse.

- Jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg skulle ud af min kontrakt, men det ændrer ikke på, at jeg var rigtig glad for CSKA Moskva, så jeg synes, det er hårdt. Jeg føler ikke, at jeg har haft muligheden for at sige ordentligt farvel, siger hun.

I de næste par måneder bliver der mere fokus på familie og venner og mindre fokus på håndbold for Heindahl.

- Jeg skal nyde, at jeg har mere frihed til at gøre nogle ting, som jeg ikke har mulighed for normalt. Eksempelvis vil min mand og jeg gerne slå os ned i Esbjerg og købe et hus, så det næste stykke tid kommer til at handle om huskøb, fortæller hun.

Selvom det var en svær beslutning for Heindahl, er hun afklaret med situationen.

- Nogle gange skal man huske på, at håndbold ikke er hele ens liv. Det skal også hænge sammen uden for banen. Hvis man har brug for at trække stikket en kort periode, så skal man gøre det, siger hun.