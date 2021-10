Dansk stjerne tilbage på landsholdet

Det kan måske lyde mærkeligt, at han har været stærkt savnet, for håndboldlandsholdet har såmænd vundet VM-guld i januar og OL-sølv i august uden Rasmus Lauge.

Men det er nu alligevel et monster boost til de danske EM-drømme i januar, at den 30-årige jyde i ungarsk sold nu endelig er klar til at tørne ud i rødt og hvidt.

Rasmus Lauge blev ramt af endnu en korsbåndsskade i december sidste år, men 11 måneder senere er han nu så tæt på toppen, at han er med i den trup, Nikolaj Jacobsen i starten af november sender til Golden League i Trondheim.

Der går startskuddet for alvor i den EM-kampagne, der for dansk vedkommende kommer til at foregå i Debrecen tæt på den ungarske afdeling af Transsylvanien.

Ramus Lauge var stort spillende, en urkraft og en kæmpe faktor, da Danmark ved VM i januar 2019 fik Boxen i Herning til at eksplodere i en svedig blanding af champagne, fadbamser og euforisk guldjubel.

Rasmus Lauge var med, da landsholdet blev hyldet på Rådhuspladsen, efter de har vandt VM i håndbold i 2019.

Nu får landstræneren en tidlig julegave med den boldbegavede Bjerringbro-skyttes comeback efter en skade, der bl.a. har åbnet en plads til Mathias Gidsel!

- Rasmus og Mathias Gidsel har f.eks. ikke prøvet at spille sammen på landsholdet, så det bliver fint at se dem sammen, og at de kan lære hinanden at kende. Jeg glæder mig også til at se opstillingen med Lauge, Gidsel og Jacob Holm, siger Nikolaj Jacobsen.

Det lyder som Fart&Tempo for viderekomne…

- Det håber jeg, hæhæhæ. Men nu har Rasmus jo næsten ikke spillet et år, så vi skal lige se, hvor han er, siger landstræneren inden samlingen i Norge, hvor holdet vanen tro møder Norge, Frankrig, og i denne omgang er klejne Holland så inviteret med.

Hvad får du tilbage med Rasmus Lauge?

- Det er klart, at rammer Rasmus sit niveau fra VM i 2019, så er han en klar forstærkning af holdet. Vi får en spiller mere, der holder et meget højt internationalt niveau – men nu vil jeg altså heller ikke lægge alt for meget pres på ham endnu. Nu kommer han ind, og så har han og vi to måneder yderligere, inden vi samles igen – og næste gang vil han være endnu skarpere.

Rasmus Lauge var rå verdensklasse under VM i Boxen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hvor tæt på toppen er han?

- Rent fysisk er der ingen tvivl om, at han er, hvor han skal være, men så er der noget med timing og andre ting. Han har spillet en del for Veszprem - mest defensivt men også i den anden ende uden at spille fulde angreb indtil nu.

I hvilken rolle er du mest tilfreds med at få ham tilbage på holdet?

- Jeg er glad for at få ham med i alt! Hans forsvarsspil, kontra, overtalsspil, angrebsspil generelt - vi efterlyste under OL én, der kunne skyde udefra, hvor vi godt nok havde Mikkel og Mensah, men i nogle kampe godt kunne have brugt en skytte mere. Det får vi nu, siger Nikolaj Jacobsen.

Han sparer flere slidte profiler på togtet til Trondheim.

- Der er simpelthen nogle, der skal have pause efter corona og OL, fordi de trækker læsset både på lands- og klubhold. Det er en afvejning af, at vi gerne vil have dem til at spille på landsholdet så længe som muligt, så vi er nødt til at tænke os om.

Derfor er Mikkel Hansen, Niklas Landin, Lasse Svan, Henrik Møllgaard, Henrik Toft og Mads Mensah ikke udtaget.

Til gengæld bliver der et spændende gensyn med den hårdt hamrende rødbynit Michael Damgaard og et yderst interessant god dag til unge Simon Pytlick i en trup, der også tæller spillere som Jacob Lassen, Nicklas Kirkeløkke, Aaron Mensing, Lasse Andersson, Magnus Saugstrup, Simon Hald, René Antonsen, Johan, Wiesmach, Magnus Landin og keeperne Emil Nielsen, Kevin Møller og Jannick Green.

Plus Mathias Gidsel, der godt nok knokler for føden både her og der, men ifølge landstræneren er alt for ung til at skulle pauses:

- Mathias er 22, altså! Han skal med til Norge - men spiller nok ikke fuld tid, tilføjer han dog…