Dansk stjerne trods kongekamp: Skulle have skruet bissen på

Rasmus Lauge diskede op med syv mål i Danmarks sejr over Norge på 30-26, men der er stadig noget at arbejde på. Og det er kun godt, mener Lauge

HERNING (Ekstra Bladet): 14 mål af Mikkel Hansen, syv mål af Rasmus Lauge og verdensklasse af Niklas Landin i målet. Der var mange lyspunkter i kampen mod Norge, da Danmark vandt gruppefinalen med fire mål.

Foran med 22-15 begyndte Danmark dog at gå lidt i stå, og Norge halede lidt ind. Nordmændene kom helt op på 27-25, dog stadig i dansk favør.

Alligevel var Rasmus Lauge ikke nervøs for udfaldet. Han vidste, at Danmark ville have det ekstra gear til sidst.

- Man er på en måde altid lettet, når man har spillet en god kamp. Det var rigtig dejligt. Det er også dejligt, at der er lidt malurt i bægeret, så man har noget at arbejde på.

- De sidste minutter ville vi egentlig gerne have skruet bissen på og bare lukke kampen. Det gjorde vi ikke helt, og vi skød på lidt halve chancer, siger Rasmus Lauge.

I starten af kampen så det forrygende ud på alle parametre. Den 27-årige playmaker mener også, at Danmark fik et par heldige mål.

- Vi stod skidegodt i forsvaret, og Niklas Landin får taget nogle rigtig store chancer i starten af kampen, og så kommer vi lige et par mål eller tre foran, som nok ikke var helt fortjent i starten.

- Bagefter får vi stabiliseret forsvarsspillet og med sikkerhed og beslutsomhed i angrebet, hvor alle ved, hvad der foregår, siger Lauge.

Artiklen fortsætter under billedet.

Rasmus Lauge havde nok at juble af i kampen mod Norge. Foto: Jens Dresling

Kontrafasen blev stoppet effektivt

Et af Norges farlige våben var deres hurtige kontrafase, og den fik Danmark sat en stopper for, kun i små glimt i anden halvleg fungerede den norske kontramaskine godt.

- Vi får langt hen ad vejen spillet os til store chancer, og det gør, at dem på holdet, der ikke skød, kunne løbe hurtigt hjem, så vi fik neutraliseret nordmændenes kontrafase, siger Lauge.

Den dårlige periode skal dog forbedres til mellemrunden, hvor Sverige blandt andet skal møde danskerne i Boxen.

- Det var ti lidt for lange minutter med for lavt niveau. Det berømte bundniveau, som vi gerne vil hæve. Ti minutter med det niveau er for langt mod Norge, og det skal der arbejdes på, siger Lauge.

Danmark tager fire point med over i mellemrunden. Det samme gør Sverige. Norge har to point, mens Ungarn og Egypten må nøjes med et point hver. Helt sløjt ser det ud for Tunesien, der har et rundt nul.

Første kamp på programmet bliver mod Ungarn lørdag, på mandag venter Tunesien og til sidst er der lagt op til et brag af en kamp mod Sverige onsdag.

Se også: Magiske Mikkel: Scorer topkarakterer efter VM-braget