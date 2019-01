Dansk stjerne ude i månedsvis: - Det er ufatteligt hårdt

Storebror Toft har revet halvanden muskel i lysken over – hans kontrakt udløber til sommer, og han skulle have brugt VM på at komme videre

HERNING (Ekstra Bladet): To korsbåndsskader, en konstant overstrakt skulder og diverse andre slagskader har René Toft Hansen allerede været igennem, og nu er han efter et år med to lyskeskader rendt ind i endnu én, da han i kampen mod Norge gik i dørken.

Denne gang er det bare endnu værre – på alle måder.

- Det har været ufatteligt hårdt. Jeg kan godt afsløre, at den første nat fik jeg ikke ret meget søvn. Jeg behøvede ikke vente på en scanning, jeg vidste udmærket, at det var mit VM, der var røget.

- Jeg har døjet med nogle skader op til VM og har kæmpet utroligt hårdt for at komme hertil og havde det undervejs som et mål i horisonten at komme til VM. Mit VM sluttede så lidt inden, det rigtigt går løs.

Er det den samme skade, der er brudt op?

- Det er den samme side som sidst, men i efteråret var der ikke en decideret skade, der var mere tale om en betændelsestilstand. Nu er der en overrevet muskel og en til, der er delvist revet over.

- Nu skal jeg til en specialist på mandag, som kan gøre mig klogere på, om jeg skal opereres eller ej. Det peger nok desværre hen mod en operation, og så er der tale om en pause på seks måneder. Den er ret hård. Hvis jeg slipper for operation, er jeg nok ude i fire måneder.

Skal du hjem til Veszprem nu?

- Det afhænger lidt af, hvad jeg får at vide på mandag. Jeg har sendt billederne ned til dem, så de også lige kan kigge på dem, og så bliver vi enige om, hvad den bedste løsning er.

Kan du holde til at blive i Herning som tilskuer?

- Jeg vil rigtigt gerne være her og støtte holdet. Det er en fed kulisse og en fed stemning, så jeg vil gerne blive, men hvis jeg skal opereres, så skal det nok være i næste uge, og så kan jeg nok ikke komme og heppe.

Skal du i givet fald opereres i Danmark eller Ungarn?

- Godt spørgsmål. Jeg er slet ikke kommet så langt. Jeg vil selvfølgelig foretrække et sted, hvor de har god erfaring med denne type skade.

Er humøret trods alt lidt bedre i dag?

- Ja, men det er stadig svært, når man ser de andre stå og varme op derinde. Jeg går lidt i min egen verden. Det er lidt tungt, for jeg havde glædet mig så meget til denne fase af turneringen. Jeg må nøjes med at råbe fra sidelinjen.

Tidspunktet kunne ikke have været værre med en kontrakt, der løber ud til sommer. Du skulle vel også bruge VM til at vise dig frem?

- Helt korrekt. Skader kommer sjældent belejligt, så jeg skal hjem og se, hvad der er af muligheder for mig næste år.

