Dansk stjerne utilfreds: - Noget pjat

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

At få bolden smadret lige hovedet er bestemt ikke ufarligt.

Derfor var Niklas Landin heller ikke tilfreds med Bahrains Husain Al-Sayyad, der i begyndelsen af anden halvleg sendte et hårdt skud lige på målmanden.

Efterfølgende var der en længere diskussion mellem de to spillere.

- Jeg sagde bare, at jeg synes, at det er noget pjat, at den skal sidde omkring hovedet hver gang.

- Det er jo en del af spillet, og det er også en måde at vise på, at det var sidste gang, at han skød omkring hovedet, siger den danske stjernemålmand efter kampen.

- Og så kunne det jo være, at han ville skyde nede på næste skud, så kunne jeg have haft en overhånd der.

- Det er lige læben, der er lidt ramt.

Denne gang var det ikke bolden, der blev sendt i nettet. Foto: Lars Poulsen

Vælger det altid

- Hvad sagde han til dig?

- Han sagde bare, at vi var alle sammen fair sportsmænd, og at han selvfølgelig ikke skyder efter hovedet.

Annonce:

- Det stoler jeg da også på, men han vælger jo så altid på de stående skud at skyde omkring hovedet, så han ved jo godt, at chancen er der.

Landin og Husain Alsayyad fik sig en snak. Foto: Lars Poulsen

Ny kæmpesejr

Danmark endte med at smadre Bahrain med 36-21. Endnu en sejr på hele 15 mål.

- Det er altid dejligt at vinde og rart, når man bliver udråbt som så store favoritter mod et ganske fornuftigt håndboldhold som Bahrain er. Der har vi tidligere haft problemer.

- Det er skønt at få vist, at vi kan blive ved over 60 minutter.

Vildt første kvarter

15.34 stod der på uret, før Bahrain fik scoret sit andet mål.

- Vi spillede en rigtig fornuftig defensiv kamp i dag. Møllgaard kommer ind og binder forsvaret rigtig godt sammen.

Tirsdag venter Tunesien i sidste gruppekamp.

De danske landsholdsspillere forsøger at forsvare VM-titlen, og mange af dem får god opbakning - her er kvinderne bag håndboldstjernerne.