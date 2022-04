Dansk stjerne vender hjem fra udlandet

Københavns håndboldkvinder bliver forstærket i bagkæden i de kommende sæsoner.

Den tidligere landsholdsspiller Stine Jørgensen skifter til København Håndbold fra tyske Bietigheim efter sæsonen. Hun får en fireårig kontrakt.. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Jeg ser rigtig meget frem til at vende hjem til Danmark og til at spille for København Håndbold, som fra næste sæson starter op med en masse nye spillere, nye trænere og et nyt spændende projekt.

- Derudover har det altid været sjovt at spille i Frederiksberg Hallerne, som, jeg nu glæder mig til, skal være min hjemmebane, siger Stine Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Det bliver Rasmus Overby, der overtager sædet som cheftræner efter denne sæson i københavnerklubben.

- Stine har tilhørt toppen af dansk håndbold de sidste ti år og kommer til at bidrage med en enorm erfaring.

- Med hendes lederegenskaber og vinderattitude passer hun godt ind i København håndbold, siger han.

Louise Svalastog, sportsdirektør i København Håndbold, har i sin aktive karriere spillet sammen med Stine Jørgensen på landsholdet, og hun er glad for aftalen.

- Stine er en kæmpe profil, som vi alle kender godt. Hun har været væk i nogle år og er i mellemtiden blevet mor. Alt sammen ting, som man udvikler sig yderligere af.

- Hun er en kæmpe profil, som både spillemæssigt og kommercielt er et kæmpe scoop for os og den rejse, vi er på, frem mod det nye projekt som starter til den kommende sæson, siger Svalastog.