Dansk stjerne vender hjem

Den danske stregspiller Henrik Toft Hansen skifter den kommende sæson Paris ud med Thy.

Mors-Thy Håndbold bekræfter på deres hjemmeside, at de har skrevet en treårig kontrakt med stjernen.

Skiftet går dog først i gennem fra sommeren 2023.

Det var Henrik Toft selv, der tog initiativet til at lave en aftale med Mors-Thy.

- Jeg har altid fulgt Mors-Thy Håndbold på sidelinjen og har fint kendskab og god kontakt til klubben bl.a. via min bror, Allan. Da vi som familie gerne vil bosætte os i området, og jeg skulle finde ud af, hvor min fremtid skulle ligge, var det nærliggende at forhøre mig om Mors-Thy Håndbolds planer.

- De syntes, at min henvendelse var interessant, og efter nogle gode samtaler over de sidste måneder er det hele faldet på plads, fortæller han til klubbens hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet..

Henrik Toft Hansen skifter til Mors-Thy fra sommeren 2023. Foto: Mors-Thy Håndbold

Annonce:

Henrik Toft spillede i Mors-Thy i sine ungdomsår og i de første år af sin seniortid. Siden har karrieren budt på ophold i storklubber som SG Flesburg-Handewitt og PSG.

- Efter mange år i udlandet hvor håndbolden har bestemt vores destination, glæder vi os til at komme hjem og få en base, hvor vi kan få familieliv og håndbold på højt niveau til at fungere. Det bliver stort for mig at komme hjem til der, hvor tankerne om en professionel karriere startede.

- Mit hjerte banker for de blå, og Mors-Thy Håndbold er et spændende projekt, der som klub har løftet sig og leveret flotte præstationer gennem de seneste år. Der er store ambitioner, og det kan jeg godt lide, siger lyder det fra den nye Mors-Thy-signing.

Henrik Toft Hansen er noteret for 146 landsholdskampe.

Han har blandt andet været med til at vinde OL, VM og EM.