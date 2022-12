Dansk stjerne vraget: - Jeg er skuffet

Det er en af de stolelege, hvor kampen er benhård om de attraktive sæder, når musikken stopper.

Det danske landshold er fyldt med verdensstjerner. Da Nikolaj Jacobsen mandag udtog sine 18 spillere til det kommende VM i januar, var der ikke plads til venstrefløj Casper U. Mortensen, som tidligere har vundet både OL og VM med Danmark.

- Selvfølgelig er jeg skuffet, men jeg havde ikke forventet det, vil jeg sige, qua hvad der er sket de to seneste år. Nikolaj har prioriteret anderledes på min position, siger verdensmesteren til Ekstra Bladet.

Landstræneren ringede søndag til Casper U. for at give ham den kedelige besked. To andre venstrefløje er i stedet blevet foretrukket.

- Forstår du godt, at han har valgt Emil Jakobsen og Magnus Landin?

- Det, jeg kan sige, er, at jeg kun kan kigge på min egen banehalvdel og sige, at jeg har vist den bedste side af mig selv. Jeg har ikke kunne gøre mere. Jeg er pt. topscorer i Bundesligaen.

Den hurtige fløj fik spilletid for Danmark mod Spanien i oktober, men er ikke med til VM i januar. Foto: Jens Dresling

- Formen topper

- Det går rigtig godt i Hamborg. Jeg har præsteret maksimalt, men det er en præmis for alle trænere, og han må udtage dem, han ønsker. Det er sådan, det er.

Casper U. er en del af en bruttotrup på 35 spillere og kan derfor blive kaldt ind. Han føler sig i god form til at kunne træde ind på landsholdet.

- Det sagde jeg også til Nikolaj.

- Jeg støder til, hvis der skulle være en af de to, der bliver skadet eller syge. Jeg synes stadig, at det er noget af det største at spille på landsholdet, og jeg ønsker drengene alt det bedste.

- Det er en kæmpe, kæmpe oplevelse. Jeg elsker at være på landsholdet. Jeg har snart i to år været skadefri og været med til at vinde Champions League med Barcelona sidste sommer, og formen topper maksimalt lige nu. Mere har jeg ikke at tilføje, lyder det fra Casper U.

Den danske stjerne vandt VM med Danmark i 2019. Foto: Henning Hjorth

Selvskreven på andre landshold

Den 33-årige fløj var senest med på landsholdet i oktober, hvor Magnus Landin var ude.

Viaplay-ekspert Joachim Boldsen roser Casper U., men forstår godt, at han ikke er udtaget.

- Han er outstanding i Bundesligaen, men prøv lige at se, hvem han kæmper mod. Muligvis verdens bedste angrebsfløj i øjeblikket, Emil Jakobsen, og den anden giver sig selv, fordi han kan dække op og er en stabil angrebsspiller.

- På stort set hvilket som helst andet landshold ville Casper U. være selvskreven, siger Boldsen til Ekstra Bladet.