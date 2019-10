Dansk storhold risikerer lukning

Håndboldklubben Randers HK har ifølge Randers Amtsavis et akut behov for mellem en halv og to millioner kroner, hvis den ikke skal risikere at lukke.

Ifølge avisen er aktionærer og sponsorer i denne uge via et nyhedsbrev blevet informeret om, at der skal skaffes penge med øjeblikkelig virkning.

- Randers HK har brug for at få kapital stillet til rådighed allerede i den kommende uge, står der i nyhedsbrevet.

Klubben fik ikke de forventede indtægter i sidste sæson og varslede derfor nedskæringer i spillerbudgettet til den nuværende sæson.

Det er lige akkurat lykkedes Randers HK at skaffe penge nok til at betale løn 1. november, men derfra er fremtiden usikker.

Klubben er i gang med at sælge aktier, og forventningen er ifølge bestyrelsesformand Peter Møller-Lassen, at det indbringer mindst tre millioner kroner, men aktietegningen løber frem til december.

- Problemet er, at vi dør, før vi når derhen, hvis vi ikke får tilført kapital til at klare de næste par måneder. Vi står med et akut problem omkring vores likviditet, siger Peter Møller-Lassen til Randers Amtsavis.

Efter ti runder ligger Randers HK på ottendepladsen i kvindernes HTH Ligaen med ni point.

