Dansk storklub slået i vildt drama: Det er ikke forbi

Drømmen om det første danmarksmesterskab siden 1979 lever fortsat for Fredericia HK efter en højspændt semifinale mod Aalborg Håndbold onsdag aften.

Med fem sekunder tilbage af opgøret scorede cubaneren Reinier Taboada det afgørende mål, så Fredericia vandt 30-29. Aalborg nåede at få sendt en afslutning afsted bagefter, men den var uden saft og kraft.

Dermed skal de to hold ud i en tredje og afgørende semifinale for at finde en finalist.

Siden sølvmedaljerne i 1980 afsluttede Fredericias storhedstid med medaljer otte år i træk - heraf fem af guld - har klubben fra fæstningsbyen ikke fået metal, men det kan stadig blive til guld, sølv eller bronze i år.

Venstrefløjen Martin Bisgaard var den helt store oplevelse i semifinalen med 13 scoringer på 16 forsøg.

Som ofte før gik Fredericia hurtigt over til syv mod seks-spil, og det numeriske overtal banede flittigt vej for helt åbne målchancer. Ofte kom Aalborg dog med et hurtigt modsvar, inden Fredericia fik skiftet ud og organiseret sig igen.

På måltavlen åbnede Aalborg med et lille overtag og var tidligt foran med tre mål for blot at blive hentet igen.

I stedet overtog Fredericia føringen i slutningen af første halvleg, og ved pausen førte hjemmeholdet med 16-14 over det stjernespækkede mandskab fra Nordjylland.

På lægterne i den intime hal gjorde begge holds fangrupper sit til at lave en mesterlig kulisse, så ingen spillere var i tvivl om, at sæsonen er gået ind i den fase, hvor der er medaljer på spil.

Med kompressorhorn og buhråb forsøgte Fredericias fans at hyle Aalborg-spillerne ud af den, men nordjyderne var trods alt for rutinerede til at lade sig påvirke af ståhejen.

Efter en god start på anden halvleg dummede Fredericia sig to gange i træk med en fejlaflevering, og den slags bliver straffet, når man har et tomt mål i den anden ende.

Aalborg førte med to, og Gudmundur Gudmundsson så sig nødsaget til at tage en timeout 12 minutter inde i anden halvleg. Lige lidt hjalp det, for Aalborg-toget var i gang.

Da Martin Bisgaard så brændte ved 23-26 efter at have scoret på sine første 11 forsøg, troede de fleste tilskuere formentlig, at Aalborg ville køre den hjem på rutinen, men hjemmeholdets spillere og tilskuere anstrengte sig alligevel til det allersidste.

Derfor var jublen stor, da Reinier Taboada kunne udligne til 29-29 med under to minutter tilbage. To timeouter og en afslutning senere brød jublen så ud, da cubaneren scorede igen.