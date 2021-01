Dansk storsejr mod Argentina ved VM i håndbold

Don’t cry for us, Argentina!

Danmark hentede den ventede sejr – 31-20 - over de sydamerikanske håndbold-opkomlinge og slæber fire point med over i mellemrunden, hvor Nikolaj Jacobsens håndgangne mænd i rækkefølge møder Qatar, Japan og Kroatien.

Men efter to lette sejre i de to første kampe, hvor holdet spillede sublimt og på imponerende vis var i stand til at holde kadence og fokus, selv når føringerne var enorme, så drønede holdet ind i noget af en koldstart mod Argentina.

De danske håndboldherrer snuppede tredje sejr på stribe ved VM i Egypten. Foto: Ritzau Scanpix

Det er formentlig svært at danske tango i træsko, og Nikolaj Jacobsen måtte så endelig i VM-kamp tre skrue op for retorikken og uddele skideballer, når forsvaret stod og snorksov og ikke fik samlet argentinsk missil-affald op – eller når der blev brændt frie skud i den anden ende.

De kom sig. Heldigvis. Men vi skulle 25 minutter ind i kampen, før Danmark slog et hul på fem, og helst symptomatisk lykkedes det Argentina at plaffe sig på 15-10 få sekunder før pausen, da Mathias Gidsel blev viftet ud efter pølser.

Den unge GOG-mand var til gengæld skarp i den anden ende, hvor han igen snoede sig som en slange i den argentinske defensiv, hvor der sandt for dyden blev gået til stålet. Bare spørg Simon Hald, der fik Gaston Alberto Mourinos albue lige i smasken og lige måtte gabe et par gange for at tjekke, om kajetøjet holdt.

Argentineren nåede senere i kampen at skyde Kevin Møller direkte i ansigtet fra klos hold. Formentlig mere klodset end ondt.

15-10 ved pausen mod et argentinske hold, der stred imponerende flot, selv om de manglede i hvert fald tre normale startspillere. De spillede syv mod seks med en vis effekt, selv om Niklas Landin kunne score i tomt bur til 5-3.

Til gengæld manglede redningerne. To på 30 minutter er ikke normal standard for Kiel-gasten.

Trods den sikre sejr var Nikolaj Jakobsen ikke udelt tilfreds. Foto: Ritzau Scanpix

Danmark overlevede en fire mod seks periode uden skrammer i starten af anden halvleg, da Mads Mensah og Henrik Møllgaard begge fik lyst til at bygge om på et par modstandere. Derfra var der anderledes styr på argentinerne. 15-10 blev til 20-11 og 24-14 efter 45 minutter, og resten af opgøret var kun et spørgsmål om cifre.

Magnus Bramming fik i anden halvleg rystet flyveturen ud af kroppen og scorede fem på seks, Magnus Landin fik endelig en hårdt tiltrængt pause. Værre er, at Jacob Holm, der har spillet stabilt stærkt i de to første kampe og i optakten, måtte blive hjemme på hotellet med en ankelskade pådraget under mandagens træning.

Han skulle have haft helt afgørende roller i fortsættelsen, og det er bare om at håbe, medicinmænd og kvinder kan få styr på ham i de kommende dage.

Mathias Gidsel er til gengæld ukuelig og leverede stort nok engang med retningsskift, man normalt kun ser folk udføre iført skøjter på stift vand. Han knaldede bolde i kassen, fik solide hug på hatten og leverede et pænt antal assists ikke mindst til Magnus Saugstrup inde på stregen.

Den dreng er – og bliver – en oplevelse. Og så kan det godt være, Danmark indledte valsen i træsko, men de ryddede trods alt gulvet i blankpolerede tangosko!

