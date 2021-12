Dansk storsejr skæmmet af grim skade

Skriget flænsede luften i Palau d’Esports efter 31 minutter og 54 sekunder. Der blev fuldstændig stille på lægterne, mens Mia Rej lå højlydt hulkende og grædende inde i det gule felt, ødelagt af smerter i det højre knæ, hun for tre år siden – 3. oktober 2018 – på lignende vis kom til skade med i Aarhus i en landskamp mod Polen op til EM.

Dengang var det en korsbåndsskade. Det kan sagtens være tilfældet igen – det må fredagens undersøgelser afsløre. Men godt ser det bestemt ikke ud.

De danske spillere var fuldstændigt ødelagte, mens behandlerne trøstede og arbejdede med Mia Rej i mange, lange minutter, inden hun kunne køres ud fra arenaen på en båre.

Anne Mette Hansen og andre brast i gråd ude på den danske bænk, og spillerne omfavnede og trøstede hinanden, mens en bekymret Jesper Jensen sad på hug og forsøgte at overskue situationen.

Ulykken skete, da Mette Tranborg i et raid ind over midten og et hopskudsforsøg blev presset til siden og mast ind i yderligere en modstander, og alle endte oven i Mia Rej og hendes højre knæ.

Mia Rej blev liggende på gulvet, efter hun blev ramt. Foto: Lars Poulsen

Den københavnske playmaker havde indtil da spillet som en drøm i det første kvarter af kampen, da Danmark fuldstændig forvandlede modstanderne til tunmousse i en opvisning stort set blottet for fejl og med scoringer på alt.

Kathrine Heindahl plaffede lystigt løs fra start som en kvindelig James Bond, da Danmark fik en perfekt – og næsten for let – VM-start mod nordafrikanerne, der blev mast til tunmousse i en dansk magtdemonstration.

’Heino’ og senere Rikke Iversen for den sags skyld er vel næppe færdige med at knibe sig selv – og modstanderne – i armene over den ørken, de i hvert fald inden pausen fik foræret inde på stregen. Louise Burgaard og Mia Rej – for lige at nævne to – var fuldstændig klar på sylespidse assister ind til stregen.

Når Fadia Omrani så samtidig virkede som om, nogen havde bundet keeperens arme på ryggen, skulle det blive svært for tuneserne, der rendte ind i en bastant dansk defensiv i den modsatte ende. Den gav et hav af danske kontraraids og stensikre scoringer – i hvert fald til en start.

Landstræneren og det danske hold vandt stort. Foto: Lars Poulsen

Jesper Jensen fik på nær Emma Friis alle markspillere i aktion, inden der var gået et kvarter – og efter en fejlfri start med scoringer på stort set alt, begyndte misserne at dukke op i en hal med en kapacitet på 5600 – der kunne legende let være stoppet 5000 yderligere ind i arenaen, hvor der var 35 graders varme oppe på tribunerne og nærmest brug for frostvæske nede på gulvet.

Det blev noget af en mental udfordring for spillerne at gennemføre de sidste 28 minutter af en kamp, hvor holdet førte komfortabelt fra start til slut. 16-8 blev til 22-9 og 26-10 midtvejs i anden halvleg, alle fik pæn spilletid og så langt så godt.

Den perfekte VM-start – hvis det ikke lige havde været for den knæskade, Mia Rej pådrog sig. Den kaster også Jesper Jensen og Lars Jørgensen ud i spekulationer om, hvem der i givet fald skal skrives ind i truppen.

Som deciderede playmakere står Laura Damgaard og Nadia Offendal til rådighed, mens Helena Elver er ude med sin anden korsbåndsskade i træk.

I den nuværende VM-trup er den mod Tunesien stærkt spillende Mie Højlund naturligvis oplagt, og Simone Petersen kan få en større rolle end ’blot’ at blive sendt ind i overtalsspillet.