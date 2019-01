Dansk succestræner om fremtiden: Har fundet en vinder-formel

KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Danmark har vundet historisk VM-guld i herrehåndbold med en finalesejr på 31-22 over Norge. Hjernen bag er landstræner Nikolaj Jacobsen.

Han har på dygtig vis læst modstanderne gang på gang og fået håndboldherrerne til at udføre de taktiske genialiteter på banen. En modtagelse på Rådhuspladsen skulle Nikolaj og guldherrerne have. Omkring 10.000 mennesker ventede. Det blev mægtigt.

- Hvad har gjort mest indtryk på dig?

- Det er svært at sige, men det er klart, at når vi kommer kørende med bussen, og så se, at der er så mange mennesker og få lov til at komme op på det lille podie og blive hyldet, og så selvfølgelig også balkonen. Det er svært at vælge et ud, men der er mange fantastiske øjeblikke.

Nikolaj Jacobsen har lavet om på tankegangen på landsholdet og skabt et guldhold. Hvordan det danske landshold kan blive ved med at udvikle sig, så nye sejre kan vente i fremtiden, giver landstræneren et svar på.

– Det handler om at arbejde videre med den vinder-formel, som vi har fundet og så selvfølgelig holde fast i så mange spillere som muligt. Vi skal lade være med at slække på tingene.

- Er du bekymret for, at nogle af spillerne vil sige ’nu er det nok’?

- Nej, det er jeg egentlig ikke. Jeg regner med at have fuld rådighed over dem, siger Nikolaj Jakobsen.

Måske kun en gang i livet

Den 47-årige landstræner var ikke i nærheden af at vinde VM-guld som spiller, som han selv udtrykker det. Nu har han fået sin revanche, og det handler om at glæde sig.

- Lige nu skal vi nyde det også, men snart begynder hverdagen igen, og det er ikke sikkert, at vi nogensinde får lov til at opleve det igen. Det gælder om at nyde det.

Og hverdagen venter lige om hjørnet for Nikolaj Jacobsen. Den succesfulde træner skal onsdag 6. februar stå i spidsen for den tyske klub Rhein-Neckar Löwen mod Vardar Skopje i Champions League på hjemmebane.

- Det skal nok gå. Jeg har ti timer i bilen, og så kommer man ned på jorden igen, og så starter jeg op igen med klubholdet.

Fester på eksklusiv klub

GULD-rusen: - På højde med EM i '92

Norsk opsang efter buhråb: - En del af spillet

Kongerne af karaktererne: De sprænger alle rammer!

Trines perfekte dag: Så tidligere vikar vinde historisk VM-guld

Fik gåsehud i VM-finalen: - Det er fuldstændig vanvittigt

Se også: Kæmpe drøm er gået i opfyldelse: - Vi virkede nærmest urørlige