Dansk topboss flygter fra svar

Tidligere formand for Dansk Håndbold Forbund Per Bertelsen har ingen kommentarer til skandalen, hvor flere topdommere er mistænkt for matchfixing

En matchfixingskandale har ramt håndboldverdenen, og det har trukket mørke skyer indover det igangværende VM i Sverige og Polen.

Per Bertelsen har bestridt flere topposter indenfor sporten, og han var chef for Dansk Håndbold Forbund i 2018, da den hidtil hemmeligholdte rapport med mistænkte dommere blev overleveret af Sportradar til Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Den tidligere formand, der i dag er formand for Det Internationale Håndboldforbunds kommision for organisering og konkurrence (COC), nægter at svare på spørgsmål i den betændte sag.

Kender du til rapporten?

- Jeg har ingen kommentarer, siger Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

Burde I have kendt til rapporten?

- Jeg vil slet ikke udtale mig om sagen.

Den nuværende formand for DHF (Morten Stig Christensen) har udtalt, at han ikke kendte til rapporten.

- Jeg vil ikke forholde mig til, hvad den nuværende chef for DHF har udtalt om sagen.

Synes du, at det skader sporten, at dommerne fortsætter, selvom de er mistænkt for at påvirke udfaldet af de kampe, de dømmer?

- Du kan spørge lige så meget, som du vil. Jeg kommer ikke til at svare på det.

Per Bertelsen har også været medlem af Det Europæiske Håndbold Forbunds Landsholdsbestyrelsen samt EHF's forretningsudvalg. Han stoppede som DHF-formand i 2021.

Matchfixingskandalen

Søndag kunne TV 2 fortælle, at otte dommerpar er mistænkt for matchfixing.

Mediet er nemlig kommet i besiddelse af en rapport, der er udarbejdet af Sportradar, som peger på mulig matchfixing i 26 kampe mellem september 2016 og november 2017.

Ifølge rapporten blev Sportradar kontaktet af adskillige bettingfirmaer, da der blev spillet store, mistænkelige beløb på, at kampe skulle få et bestemt udfald.

Der er tale håndboldkampe på topniveau i Champions League og landsholdsregi.

Rapporten blev overleveret til Det Europæiske Håndboldforbund i 2018, men på trods af mistanken fortsætter dommerne deres virke.

To af dommerparrene, kroatiske Matija Gubica og Boris Milosevic samt makedonske Slave Nikolov og Gjorgji Nachevski, deltager endda ved det igangværende VM i Sverige og Polen.

Det kroatiske dommerpar dømte fredag aften kampen mellem Tyskland og Qatar, og duoen har tidligere dømt kvartfinalen mellem Danmark og Egypten ved VM i 2021.

Matija Gubica under en kamp i maj 2021. Han anses, for at være en af de bedste dommere i verden, men står nu overfor alvorlige anklager. Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix.

Kendte ikke rapporten

Sagen har også vakt opsigt i den danske lejr, der søndag aften vandt overbevisende over Bahrain i Malmø.

- Det er noget, der overrasker mig. Vi forstår til fulde EHF, der har sendt denne her videre til politiet. Det er ikke håndboldverdenen, der kan gøre noget i forhold til sådan nogle anklager, sagde sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, til Ekstra Bladet søndag.

- Man kan kalde det forholdsvis alvorlige anklager, uanset om de er sande eller falske. Det skal man huske. Der er nogle, der er anklaget for alvorlige ting. Det skal jo behandles på en seriøs måde, forklarede Henriksen til Ekstra Bladet søndag.

Han fortalte samtidig, at han ikke kendte til rapporten.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har videregivet rapportens indhold til de relevante myndigheder, der nu efterforsker sagen.