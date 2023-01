Dansk topboss raser: - Nu må I fandeme holde op!

Formand for Det Internationale Håndboldforbunds kommision for organisering og konkurrence, Per Bertelsen, har rapporten, der mistænker matchfixing blandt topdommere, men har endnu ikke læst den

Det har fyldt meget under VM.

Kort inde i slutrunden beskrev TV 2 en rapport fra Sportradar, der mistænker otte topdommer-par for matchfixing.

Et af parrene er makedonske Gjorgji Nachevski og Slave Nikolov. De dømmer VM-finalen mellem Danmark og Frankrig.

Den tidligere formand i Dansk Håndbold Forbund og nuværende formand for Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) kommision for organisering og konkurrence, Per Bertelsen, stillede få timer inden finalen op til et interview med Ekstra Bladet.

- Hvilke overvejelser har I gjort jer omkring at lade dem dømme VM-finalen?

- Det har du helt klart fået at vide af dommerudvalgsformanden. Hvis du vil vide mere om det, så snakker du med ham.

Dommerudvalgsformand Per Morten Sødal forklarede søndag på et pressemøde, at han har fuld tiltro til politiet, og at der ikke er fundet grund til at sanktionere dommerne.

Per Bertelsen af rapporen, der mistænker matchfixing i håndbold, men har endnu ikke læst den. Screendump: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Sportradar, der har produceret rapporten, er et analysefirma, som blandt andet bruges til at opdage matchfixing.

- Jeg har den (rapporten, red.) på min mobiltelefon, fordi jeg har fået den fra TV 2, og jeg har ikke læst den, siger Per Bertelsen.

- Kommer du til at læse den?

- Jamen altså, jeg har haft mange andre under det her mesterskab. Jeg har ni haller, jeg skal forholde mig til hver evig eneste dag. Jeg har alle de delegerede, der hører under mig.

- Så jeg har simpelthen valgt at vente til, at vi må være færdige med turneringen.

- Vi er færdige med turneringen i morgen. Kommer du så til at læse den?

- Ej! Nu må I fandeme holde op! Altså. Øøh. Jeg skal også hjem i morgen. Det håber jeg også, at I skal.

Under det officielle pressemøde slog Per Bertelsen fast, at han ikke kendte til rapporten før VM.

Per Bertelsen fortæller, at rejsekaosset for danske fans skal gøres anderledes fremover. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lægger sig fladt ned

Flere danske fans har været godt trætte af VM-slutrundens logistik.

Annonce:

Efter Danmarks sejr over Ungarn vidste de danske fans stadig ikke, om de skulle se Danmark spille semifinale i Stockholm eller Gdansk.

- Har I glemt de danske fans i planlægningen af slutrunden?

- Vi prøver at tage hånd om 32 nationers fans, og de danske fans er overhovedet ikke glemt i denne her sammenhæng. Det er en beslutning, der er taget for lang tid siden, hvordan og hvorledes det skulle forløbe.

- Vi er klar over, at det ikke er det bedste. Det skal vi have gjort anderledes. Hvordan, vi gør det, tager vi i vores evaluering.

- De to semifinaler blev spillet i hver sit land. Er det sidste gang, at det sker?

- Det får du mig ikke til at sig ja til. Ganske enkelt ikke.