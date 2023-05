Dansk topklub: Spillere ville af med cheftræner

Samarbejdet mellem håndboldtræner Heine Eriksen og Aarhus United er indtil videre sat på standby.

I sidste uge blev toptræneren suspenderet, efter ledelsen i ligaklubben fra en række spillere havde fået kritik af hans ledelsesstil.

Ifølge klubben drejer det sig om 'en stor majoritet af spillerne'.

Det skriver Aarhus United i en pressemeddelelse.

- Bestyrelsen i Aarhus United fik 13. maj en henvendelse fra en stor majoritet af spillerne omkring cheftræner Heine Eriksens ledelsesstil.

- I lyset heraf valgte dele af bestyrelsen at suspendere Heine Eriksen forud for kampen i Viborg 17. maj, står der.

Hvad der helt konkret menes med ledelsesstilen, kommer hverken bestyrelsen eller de kilder i klubben, Ekstra Bladet har været i kontakt med, nærmere ind på.

Men flere siger uafhængigt af hinanden, at der ikke er tale om hverken krænkelser eller voldelig adfærd. Til gengæld skal Heine Eriksen i flere omgange have hævet stemmen overfor spillerne under kampe, ligesom flere spillere angiveligt er utilfredse med manglende spilletid.

Dette er dog ikke blevet bekræftet af ledelsen eller cheftræner Heine Eriksen.

Bestyrelsen i Aarhus United understreger, at man ser på henvendelsen fra spillerne med stor alvor. Mens arbejdet foregår, er spillerne gået på sommerferie, mens Heine Eriksen altså er suspenderet.

At der ikke er tale om en fyring skyldes, at det bestemt ikke er hele bestyrelsen, der står bag beslutningen. Meldingerne fra Aarhus United går på, at ledelsen som spillertruppen er dybt splittet.