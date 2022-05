Dansk topspiller står frem: Jeg er homoseksuel

Lemvig-Thyborøns Jacob Hessellund fortæller nu om sin homoseksualitet og håber, den kan hjælpe andre i samme situation som hans.

29 år gammel vælger den semiprofessionelle håndboldspiller Jacob Hessellund at fortælle sin omverden, at han er homoseksuel.

Det er blot anden gang i dansk håndbolds historie, en mandlig spiller gør dette.

Til TV 2 Sporten fortæller han:

Det er nu to ugers tid siden, han fik fortalt sine holdkammerater om det. Forinden var familien og vennerne løbende blevet orienteret.

- Kan min historie bare være med til at hjælpe nogle få, synes jeg, vi er kommet langt. Jeg håber, at samfundet når så langt, at det på et tidspunkt slet ikke er en historie mere, at nogen er homoseksuel, siger Jacob Hessellund.

- Man er meget mere end ens seksualitet. Ens personlighed er jo mange ting. Det er jeg helt sikker på, at det er der plads til i en sportskontekst og en håndboldverden, siger han i interviewet.

Han fortæller, som andre har gjort det før ham, at det tog lang tid, inden det for alvor gik op for ham – og han accepterede det. Samtidig har han hele sit liv dyrket en sport, der som fodbolden er meget macho-præget, og at det har været svært at agere i.

Venstrefløjen er født og opvokset i det nordjyske og har tidligere spillet for Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg Håndbold, Team Vesthimmerland, Sydney Uni HC, SG LVB Leipzig og Mors-Thy Håndbold.

