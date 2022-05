Dansk toptræner bliver landstræner

Han har efterhånden noget af et cv som håndboldtræner, og nu kan Kim Rasmussen føje 'sydkoreansk landstræner' til det.

Mandag skriver den 49-årige toptræner på Facebook om sit nyt job.

- Sydkorea. Endelig er det offcicielt, nyt job, nyt bogstaver og sprog at lære, og en helt ny oplevelse for mig, og det kunne ikke komme på et bedre tidspunkt i min karriere, skriver han.

- Jeg er meget begejstret og beæret over at blive den første udenlandske træner i Sydkorea, og jeg får brug for alle mine evner og hjælp fra spillere og medarbejdere for at blive en succes.

- Men er der én ting, jeg har lært i livet, så er det, at alt er muligt, hvis vi får tid og arbejder sammen.

Med sig til Seoul tager Kim Rasmussen Bo Rudgaard, der indtil nu har været assisterende træner i Aarhus United.

Kim Rasmussen har tidligere været både klubtræner og landstræner for en række af Europas stærkeste hold.

Det drejer sig om poster som landstræner for blandt andre Montenegro, Ungarn og Polen. Han førte Polen til VM-semifinalen i både 2013 og 2015.

Siden førte han CMS Bucuresti til både rumænsk mesterskab samt Champions League-titel.