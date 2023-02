Dansk toptræner om vejninger: - Ingen blev udskammet

Igennem mange år var det normal praksis, at de kvindelige spillere på diverse ungdomslandshold i DHF-regi blev vejet, når de var samlet.

Det fortæller Jyllands-Posten i disse dage, hvor avisen desuden fortæller om 'forskruede og usunde forhold til mad og krop' og i enkelte tilfælde alvorlige spiseforstyrrelser.

Igennem hele perioden - fra 2004 til 2019, hvor praksis blev ændret - var Heine Eriksen ungdomslandstræner for Danmark. Igennem hele perioden var han vidende om vejningerne, og igennem hele perioden sørgede han for at informere såvel spillere som forældre om metoder og fremgangsmåder.

Og på intet tidspunkt blev der stillet spørgsmål ved det.

Det fortæller han nu til Ekstra Bladet.

- Det er faktuelt korrekt, at de blev vejet. Det har været en del af talentarbejdet i DHF. Det foregik til landsholdssamlingerne og til Team Danmark-tests i Odense, siger han.

Annonce:

'Ingen er blevet udskammet'

Formålet var ikke at holde styr på, om spillerne tog på. Den påstand afviser han.

- Vores eneste formål var at sikre, at spillerne ikke tabte vægt, siger han og tilføjer, at han personligt har overværet seancen mange gange.

- Ingen er blevet udskammet, og det har aldrig været et tema, at spillerne skulle tabe sig. Vi sørgede for, at de holdt vægt - specielt på væskedelen. For så havde de bedre chancer for at præstere, siger Heine Eriksen, der dog gerne vil have ført til protokols, at han selvfølgelig kun kan udtale sig om de hold, han selv har været inde omkring og kan tage ansvaret for.

- Jeg har overværet det mange, mange gange. Ligesom jeg har overværet, at fysioterapeuterne, der har stået for det, har italesat det overfor spillerne. Det var det eneste formål, understreger han.

Heine Eriksen taler længe, og han gentager sine pointer for at sikre sig, at de bliver forstået.

Annonce:

Han lægger igen og igen vægt på, at han i sine 20 år som træner i DHF-regi har arbejdet sammen med et stort antal veluddannede mennesker.

- Det være sig teamledere, psykologer, ernæringseksperter, fysiske trænere, målmandstrænere, diverse sportschefer. På intet tidspunkt i det forløb har der været en diskussion, om det har været det rigtige at gøre, siger han.

'Det er en fejl fra vores side'

- Det har aldrig været til debat. Jeg skal ikke kunne sige, om der så har været en forælder i løbet af de år, der har trukket mig til side og spurgt, om det var det rigtige at gøre. Men jeg mindes det ikke.

Måske derfor rammer historierne ham som en lægtehammer. Og Heine Eriksen lægger sig fladt ned overfor dem, der i dag står med gener fra deres tid i DHF.

- Det er en fejl fra vores side, hvis formidlingen ikke er trængt igennem til spillerne. Hvis den ikke har været god nok. Jeg tager ansvar som den u-landstræner, jeg var, og jeg er selvfølgelig ked af det.

Annonce:

Heine Eriksen tilføjer, at har stor forståelse for, at spillerne ikke har sagt noget i deres tid på diverse landshold.

- Men ingen har sagt noget. Heller ikke forældrene. Og vi har sagt det hvert år, når vi har holdt forældremøder. Det er sket gentagne gange. Og vi har understreget, hvad det vil sige at være u-spiller – og at være forælder til dem. Ingen har rakt hånden op og spurgt, om det var den rigtige måde, at gøre tingene på.

Dansk Håndbold Forbund valgte i 2019 på bagkant af DR’s afsløringer om systematisk vejning af svømmerne, at ændre praksis.