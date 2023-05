Dansk toptræner suspenderet

Der er drama i en af de store danske håndboldklubber.

Aarhus United har suspenderet deres cheftræner Heine Eriksen, bekræfter klubbens direktør, Mads Winther, over for TV 2 Sport uden at oplyse årsagen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Heine Eriksen og Aarhus United.

Senest var han ikke med på bænken, da håndboldklubben sluttede sæsonen med en sejr i Viborg.

Ifølge TV 2 Sport er flere i klubben utilfreds med Heine Eriksens ledelsesstil, men det er ikke alle, der bakker op om suspenderingen, hvilket lige nu skaber stor splid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Stine Schjøtler

Siden Aarhus United blev etableret i 2017, har Heine Eriksen ellers stået i spidsen for holdet som cheftræner, og man skulle derfor tro, at klubben var bekendt med både ledelsesstil og personlighed.

Men under 39-31-sejren over Viborg K 17. maj var han ikke til at finde på sidelinjen som normalt.