Dansk traditionsklub fyrer cheftræner

KIF Koldings håndboldherrer har valgt at fyre Andreas Toudahl som cheftræner. Det oplyser håndboldklubben mandag i en pressemeddelelse.

- Vi kan i dag meddele, at klubben har besluttet at afslutte samarbejdet med cheftræner Andreas Toudahl, skriver KIF Kolding.

Assistenttræner Torben Sørensen overtager styringen i de kommende kampe.

KIF Kolding er uden sejr i de seneste fem kampe i den bedste danske håndboldrække. Senest er det blevet til to uafgjorte kampe mod TMS Ringsted og Nordsjælland Håndbold.

I tabellen er KIF Kolding placeret som nummer 12 af 15 hold efter 13 ligakampe.

Med blot otte point er KIF Kolding kun et point fra en nedrykningsplads. De to lavest placerede hold rykker ud.

KIF Kolding takker Andreas Toudahl for sin indsats og kalder det en svær, men også nødvendig beslutning.

- Andreas påtog sig cheftrænerrollen under svære arbejdsbetingelser op til sidste sæson. Sammen med holdet formåede han overraskende at opnå en slutspilsplads. Det skylder vi ham tak for.

- Desværre har vi ikke formået at få nok ud af holdet i denne sæson, og vi tror på, at tiden er inde til at prøve noget andet, lyder det fra KIF Kolding.

Andreas Toudahl blev forfremmet fra assistent til cheftræner i sommeren 2020. Han fik forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2024 i december sidste år.

For en uge siden kom KIF Kolding ud med et regnskab, hvor formand Gunnar Fogt begrundede forlængelsen med Toudahl.

- Samtidig har klubben forlænget kontrakten med cheftræner Andreas Toudahl, så den gælder denne sæson og de kommende to sæsoner - alt sammen med det mål at skabe kontinuitet, lød det fra Gunnar Fogt.

Siden har tingene ændret sig. De svigtende resultater blev for meget for ledelsen, der har et mål om at gøre klubben til en fast bestanddel af top-6.