Dansk træner raser over modstander-trick: - Så usportsligt

Håndbolden har indført et nyt system, hvor en elektronisk timeout-knap har erstattet det grønne plastickort, så alle fire officials på hvert hold kan tage timeouts.

Fredag aften medførte det, at første runde af kvindernes håndboldliga blev ramt af en skandaløs afslutning.

København Håndbold var bagud med 26-27 til Nykøbing F. Håndboldklub og det førende hold var i angreb og kunne spille tiden ud, men så trykkede københavnernes fysioterapeut pludselig på timeout-knappen.

- Ifølge reglerne er det sådan, at hvis man tager en fejlagtig timeout inden for de sidste 30 sekunder, får modstanderholdet straffekast, og den, der tager timeouten, bliver bortvist, forklarer københavnernes cheftræner Claus Mogensen til TV2 Sport.

- Vi så det som den eneste udvej for at få fat i bolden, siger Claus Mogensen.

Nykøbing scorede på straffekastet og vandt 28-26, så det fik ingen betydning, men alligevel vækker tricket forargelse.

- Vi kunne ikke have fundet på det. Jeg kunne ikke have fundet på det. Den her regel skal laves om så hurtigt som muligt. Det er simpelthen så usportsligt, som noget kan være, siger Nykøbing-træner Jakob Larsen til TV2 Sport.

Claus Mogensen forventer, at tricket vil blive brugt igen. Foto: Gorm Olesen/Ritzau Scanpix

Nykøbing-bænken under Super Cup mod Esbjerg tidligere på ugen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Klubberne har selv været med til at godkende reglerne, men Nykøbing-træneren fortæller, at man har været uopmærksomme på hullet i regelsættet, og han opfordrer alle til at lade være med at benytte sig af tricket, ind til hullet er lukket.

København-træneren melder omvendt, at han ikke forventer, at det er sidste gang, at tricket bliver brugt.

Det er kun holdet i boldbesiddelse i timeout, der kan tage timeout. Tager man alligevel en timeout, er den fejlagtig.

Når man gør det til sidst med modstanderne i boldbesiddelse, så er det fordi, man anser det for umuligt at få fat i bolden ellers, og redder man straffekastet, så har man pludselig en lille chance for at komme op og udligne.

Når man lader fysioterapeuten tage timeouten, så slipper man ovenikøbet for, at cheftræneren udvises i slutfasen. På alle måder smart, men ikke hensigten med reglerne.

