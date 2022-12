Dansk træner scorer top-job

Ulrik Kirkely har haft kæmpe succes som træner i Odense Håndbold, men til sommer ophører samarbejdet.

Den 50-årige træner har således fået et tilbud fra den ungarske storklub Györ, og det har han takket ja til.

Det oplyser Odense mandag på sin hjemmeside.

- Jeg har været helt afklaret med, at hvis jeg en dag skulle videre inden for kvindehåndbold, så skulle det være en opgave som klub- eller landstræner på øverste niveau.

- Dette er ikke opstået, fordi jeg har søgt nye udfordringer, men pludselig kom dette tilbud, som jeg har overvejet grundigt, og som jeg altså ikke kunne sige nej til, siger Ulrik Kirkely.

Med Ulrik Kirkely i spidsen har Odense vundet danmarksmesterskabet de seneste to sæsoner, ligesom det er blevet til en pokaltitel.

Sportsdirektør Trine Nielsen er træt af, at hun nu skal ud at finde en erstatning for Kirkely, der i Odense går under navnet Spåne.

- Det er naturligvis med stor ærgrelse, at jeg har modtaget Spånes opsigelse, da han har gjort og stadig gør et kæmpe stykke arbejde her i klubben.

- Når det så er sagt, er jeg glad på hans vegne, og det er en stor mulighed, som han her kan se frem til. Jeg er sikker på, at Spåne i Györ vil gøre et fremragende indtryk – præcis som han har gjort her i Odense, siger Nielsen.

Ulrik Kirkely har været i Odense siden september 2020. Inden da var han træner for Japans kvindelandshold, ligesom han har været træner for Bahrain og Saudi-Arabien på herresiden.

Det er endnu uvist, hvem der skal erstatte ham i Odense.

- For os, som klub, handler det nu om at sondere markedet og finde den helt rigtige trænerprofil til vores fremtidige projekt – en, der kan være med til at tage Odense Håndbold endnu tættere på vores fremtidige drømme og mål, siger Trine Nielsen.

Odense er lige nu på andenpladsen i den hjemlige liga, mens klubben i Champions League er på tredjepladsen i sin gruppe.