Dansk træner var ved at kuppe Frankrig

Længe lignede det en artig overraskelse, da Frankrig og Montenegro åbnede Danmarks pulje ved EM i Herning. De franske storfavoritter var på hælene gennem det meste af kampen, men holdets større bredde gjorde alligevel udslaget til sidst. Men sejren på 24-23 var langt fra prangende.

Frankrig med de mange hurtige og elegante bagspillere havde i første halvleg overraskende svært ved at komme til afslutninger. Gennem hele halvlegen halsede de efter et godt opsat montenegrinsk hold.

Midtvejs i halvlegen havde Montenegro oparbejdet en føring på 8-4. Selv om den franske træner Olivier Krumbholz skiftede lystigt ud, fandt hans hold aldrig rigtigt en skudsikker formation.

Montenegros danske træner, Kim Rasmussen, havde anderledes held med sine dispositioner. Holdets scoringer var spredt ud på en god håndfuld spillere.

I forsvaret gik Montenegro til vaflerne. Det er der ikke noget nyt i. Til tider blev det dog for voldsomt, og på grund af en stribe udvisninger, fik Frankrig halet ind på montenegrinerne mod halvlegens afslutning. 10-6 blev til 10-9, og i det franske mål begyndte Amandine Leynaud for alvor at spille sig op.

Montenegro formåede dog at holde etmålsføringen frem til pausen på trods af den anden to minutters udvisning til den store Durdina Jaukovic.

Den stærke Durdina Jaukovic bryder igennem det franske forsvar. Foto: Lars Poulsen.

Anden halvleg begyndte som første. Montenegro havde fået friske kræfter i pausen og trak hurtigt fra med tre mål. Igen halsede Frankrig efter. Spillet blev skæmmet af en række tekniske fejl og ikke mindst franskmændene gjorde det svært for sig selv på den konto.

En tredjedel inde i halvlegen fik Frankrig endelig kontakt ved stillingen 17-17. Montenegro spillede smalt, og man kunne se, hvordan kampens hårdhed begyndte at tære på kræfterne hos de rødklædte.

Selv den ellers så sikre og erfarne højrefløj Jovanka Radicevic var mærket, og efter en stor afbrænder bad sin danske træner om at blive skiftet ud.

Montenegros Jovanka Radicevic blev sit holds topscorer. Foto: Lars Poulsen.

Kim Rasmussens svar på det fysiske franske overtag var at gå over til at spille syv mod seks. Det gav en kort overgang pote. Montenegro kom foran 20-18 og lignede atter et hold, der ville skabe overraskelsen.

Men med 10 minutter igen havde Frankrig igen fået kontakt, og man fornemmede, at holdets større bredde ville blive udslagsgivende i sidste ende. Det viste sig at holde stik.

Danmark møder søndage Montenegro i holdets anden kamp ved slutrunden. Tirsdag gælder det opgøret mod Frankrig.

