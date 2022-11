Dansk transferbombe: Stjerne solgt til udlandet

Nykøbing F. Håndboldklub har med øjeblikkelig virkning solgt den hollandske stjernespiller Estavana Polman til den rumænske klub Rapid Bucaresti.

Det oplyser NFH i en pressemeddelelse.

Dermed fik Polman kun få måneder hos NFH, der hentede Polman i Team Esbjerg, efter at hun var raget uklar med klubben og cheftræner Jesper Jensen.

- Det var stort, at NFH kunne hente en verdensstjerne til Lolland Falster. Når man henter en så stor spiller som Estavana, er der forskellige aftaler i kontrakten.

- Derfor har vi har takket ja tak til et købstilbud på Estavana fra en Champions League-klub, og hun stopper derfor øjeblikkeligt i NFH, siger klubbens formand, John Brædder.

Foto: BEATE OMA DAHLE/Ritzau Scanpix

Polman udtrykker glæde over opholdet i NFH, hvor hun siger, hun fik håndboldglæden tilbage.

- Det har været en kort periode, men jeg er meget taknemmelig for, hvordan NFH, supporterne, sponsorerne og alle omkring klubben har taget imod mig.

- Nu starter et nyt eventyr for mig på den store scene, og det er det, jeg har arbejdet for i lang tid, og jeg takker NFH for at støtte mig for at nå dertil igen, siger Polman.

Hun har spillet i den danske liga siden 2011, da hun skiftede til Sønderjyske som 19-årig. Siden fulgte ni år i Team Esbjerg.