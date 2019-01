Dansk triumf vækker opsigt i udlandet: 'Absolut dominans'

De danske drenge leverede en suveræn indsats ved at vinde samtlige ti kampe i løbet af den netop overståede VM-slutrunde.

Det har naturligvis fået danske medier til at svømme over af begejstring, men det er ikke kun i vores egen andedam, at den bemærkelsesværdige stime - og triumf - bliver omtalt.

Franskmændene blev blæst ud af semifinalen med et nederlag på 30-38, og selvom Karabatic & co. snuppede bronzen søndag eftermiddag, så ignorerede de ikke finalesejren i en af de største franske aviser L'Equipe.

Franskmændene fokuserer ikke mindst på, at Danmark med sin første VM-sejr kommer i eksklusivt selskab.

'Med en sikker sejr over Norge kom Danmark ind i en meget lukket kreds af hold, der har vundet de tre store titler i håndbold. OL, VM og EM. Før dem var det kun Rusland og Frankrig, der havde opnået den hæder,' lyder det i L'Equipe, hvor der også er spalteplads til roser til Mikkel Hansen, der til dagligt spiller i den franske hovedstad.

'Med syv mål i finalen løftede Mikkel Hansen igen sit hold til nye højder. Niklas Landin var imponerende i mål, mens Morten Olsen, Lasse Svan Hansen og Mads Mensah Larsen også bidrog.'

Spanien var det seneste hold til at sænke Danmark i en VM-finale, da de gennembankede os i 2013. Sportsavisen Marca skriver da også, at Danmark endelig vandt en VM-finale efter tre mislykkede forsøg i 1967, 2011 og altså i 2013.

Spanien måtte nøjes med en fjerdeplads i deres mellemrunde efter Tyskland, Frankrig og Kroatien, men tog en samlet syvendeplads ved at slå Egypten.

Tyskerne måtte se sig slået af Norge i semifinalen på hjemmebane, og det tyske håndboldforbund lod sig imponere af den sikre danske finalesejr på deres officielle Twitter-konto.

Wow! Was für eine dänische Übermacht im Finale! Mit 22:31 lassen die Gastgeber den Norwegern keine Chance! Hjertelig tillykke, @dhf_haandbold zum allerersten Weltmeister-überhaupt - und das im eigenen Land!#NORDEN #Handball19 #Handball pic.twitter.com/TjzbWhBsmB — DHB_Nationalteams (@DHB_Teams) 27. januar 2019

'Sikke en dansk overmagt i finalen,' lyder det blandt andet.

Mediet Sport1 interesserede sig til gengæld en del for, at Nikolaj Jacobsen kaldte til fest efter triumfen. Kort efter medaljeoverrækkelsen stod den danske landstræner da også med et par fadøl i TV2's studie tæt på banen.

Kroatien måtte nøjes med sjettepladsen efter nederlaget til Sverige, men det kroatiske medie Index, som under slutrunden lagde spalteplads til stor kritik af et dansk dommerpar, undlod heller ikke at omtale den danske triumf som en 'absolut dominans'.

'Foran omkring 15.000 tilskuere i Danmark cementerede danskerne deres absolutte dominans i turneringen og slog Norge 31-22.'

'Der var ingen usikkerhed i finalen. Norge kunne ikke konkurrere med det danske forsvar og angreb. Sejren over Tyskland i semifinalen blev fuldstændig vasket væk i guldkampen.'

De danske spillere kan se frem til at blive hyldet på Rådhuspladsen i København mandag eftermiddag omkring klokken 17. Du kan naturligvis følge fejringen på ekstrabladet.dk.

