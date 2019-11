Dansk verdensmester i transferbombe

De har været hidsige rivaler og delt mesterskaberne mellem sig de sidste fire sæsoner. Derfor der det noget af et skifte, der finder sted, når Mads Mensah fra næste sæson skifter fra Rhein-Neckar Löwen til Flensburg Handewitt.

Holbækkeren vender så meget hjem, som man kan uden at krydse den danske grænse, når hardhitteren de næste sæsoner tørner ud for Flensburg Handewitt. Dermed er det slut i Rhein-Neckar Löwen efter seks sæsoner, når vi når til sommeren 2020.

Mads Mensah brøler af glæde i Jyske Bank Boxen under VM-finalen mod Norge i januar. Det gik meget godt... Foto: Annegret Hilse/Reuters/Ritzau Scanpix

Mads Mensah og Rhein-Neckar Löwen vandt det tyske mesterskab i 2016 og 2017. De to seneste sæsoner er guldet endt i Flensborg.

Den olympiske guldvinder og verdensmester fra Herning i januar bliver ved Förde-flodens munding forenet med en mindre koloni af danskere. Lasse Svan, den pt skadede Simon Hald og Anders Zachariassen udgør det danske indslag i en klub, der oftest har haft fem-seks danske esser på hånden. Fra næste sæson spiller også Lasse Møller i klubben, når han skifter fra sydfynske GOG.

I går sikrede klubben ikonet Lars Christiansen i en blandet sport- og marketingfunktion, så der oprustes på alle fronter.

Rygterne har svirret hele dagen og startede via en pudsig joint venture mellem Flensborg Avis og ’Die Rheinpfalz’, der normalt er velinformerede om hit og shit fra hver sin klub. Begge kunne slå fast, at noget var under opsejling.

Ekstra Bladet erfarer, at skiftet mellem de rivaliserende klubber bliver en realitet fra sommeren 2020.

’Et smerteligt tab,’ skriver Die Rheinpfalz, mens glæden er en anelse større i Flensborg.

- Han er en interessant spiller, men pt. er det et rygte, vi ikke kommenterer. I det øjeblik, vi har noget at fortælle, så gør vi det, siger Flensburg-direktør Dierk Schmäschke til Flensborg Avis.

- Hans kontrakt udløber, men der er ikke truffet en afgørelse om hans fremtid endnu, siger Jennifer Kettemann, direktør i Rhein-Neckar Löwen, til Handball-World.

