Dansk verdensmester solgt til udlandet

Håndboldherrerne fra Aalborg har solgt Nikolaj Læsø til FC Porto. Han skifter efter denne sæson. Det oplyser Aalborg fredag på sin hjemmeside.

Nikolaj Læsø kalder tiden i Aalborg fantastisk, men han er samtidig klar på nye udfordringer.

- Jeg har dog altid drømt om at komme til udlandet for at prøve en ny kultur og starte et anderledes håndboldkapitel. Timingen for dette passede nu, og jeg glæder mig til de nye udfordringer til sommer.

- Men først og fremmest er jeg fortsat topmotiveret for at slutte denne sæson med flere titler i Aalborg Håndbold, og så håber jeg, det er på gensyn og ikke et farvel, siger Nikolaj Læsø.

25-årige Nikolaj Læsø kom til klubben tilbage i sommeren 2020, hvor han skiftede fra det daværende Århus Håndbold.

Hidtil er det blevet til 95 kampe og 367 mål i Aalborg-trøjen, hvor han har været med til at vinde en DM-titel og to Super Cup-titler.

Han fik debut på A-landsholdet i januar 2021, hvor han også var en del af den danske trup, der sikrede sig VM-guld.

Han blev i sidste sæson Aalborgs topscorer i Champions League, hvor holdet endte med at tabe finalen.

Aalborg-direktør er ærgerlig over at miste Nikolaj Læsø, men også forstående.

- Nikolaj har gennemgået en fantastisk udvikling her i klubben, og vi ser ham som en vigtig brik, vi gerne ville have beholdt.

- På den anden side har han over for os ytret ønske om et udlandseventyr. Da vi fik vores krav indfriet, ville vi ikke stå i vejen for, at han til sommer kan prøve sig af på en ny håndboldscene, siger Jan Larsen.